SANCIONAN A UNA DISCOTECA DE BENIDORM POR BUSCAR CAMARERAS “GUAPAS” Y “SOLTERAS”

Una discoteca de Benidorm que pedía camareras “guapas” y “solteras” ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo, que ha abierto dos expedientes de infracción muy grave al considerar discriminatoria la oferta de empleo ya que, a su juicio, se inmiscuye en la vida privada de las trabajadoras.



“Con buen físico, responsables y solteras” es como debían ser las aspirantes a trabajar en el ropero de la discoteca Richard New Look de Benidorm, cuyos dueños no quieren entre sus empleadas “rollos ni novios enfermos celosos” que las esperen “a las cinco en la puerta para llevarlas a casa”.

El anuncio fue colgado por el gerente de este establecimiento en su cuenta de Facebook, donde se presume del ‘caché’ del garito por tener entre sus habituales a protagonistas de la farándula española como Rafa Mora, del programa de Telecinco ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’, o Ylenia, que alcanzó popularidad en el programa ‘Gandía Shore’.

La voz de alarma la dio el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) por los “requisitos sexistas, discriminatorios o despectivos” para acceder a este puesto de trabajo en el que las condiciones, según la discoteca, “son fáciles y claras”, por lo que “si a alguna no le gustan que no haga el casting ni nos haga perder el tiempo”.

La Inspección de Trabajo considera discriminatorio el anuncio publicado por la empresa y asegura que se ha vulnerado el derecho al respeto y a la intimidad, así como que se ha menoscabado la dignidad de las trabajadoras por las exigencias para acceder al empleo.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso