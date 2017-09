SÁNCHEZ ASEGURA QUE TODOS LOS PERIODISTAS DE TVE HACEN TAREAS RELEVANTES Y NO HAY MARGINADOS

Google Plus

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha asegurado que en el Área de Economía de los Servicios Informativos de TVE todos los redactores elaboran noticias y reportajes “sin distinción” y todas las tareas que realizan resultan “relevantes”.

Sánchez ha remitido una contestación escrita a una pregunta parlamentaria de la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera, que se ha interesado por la denuncia que hizo el Consejo de Informativos de TVE sobre la existencia de “una marginación de la redacción veterana en el área de Economía”. Varios redactores de esa sección cursaron una carta al director de Informativos para quejarse de que no se les permite abordar temas “claves” y “sensibles”, como el paro o el juicio de las “tarjetas black”.

En la respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Servimedia, el presidente de RTVE afirma que la denuncia del Consejo de Informativos “no refleja sino la opinión de un grupo de periodistas que, evidentemente, aportan su legítimo punto de vista”.

El responsable de Prado del Rey no piensa tomar ninguna medida, porque asegura que “no existe ningún tipo de conflicto” en ese departamento de Torrespaña. “Los redactores de dicha área trabajan con objetividad, imparcialidad y neutralidad, y se respeta, como se ha hecho siempre, la independencia de los profesionales de la información”.

“Los telediarios están elaborados por profesionales independientes y no hay diferenciación de funciones entre los redactores”, añade. “Los periodistas de los servicios informativos redactan y montan sus noticias siguiendo criterios exclusivamente periodísticos y de servicio público”.



