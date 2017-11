EL SALVADOR, EN LA SERIE DE CUPONES DE LA ONCE ‘SOLIDARIOS CON IBEROAMÉRICA’

El Salvador protagoniza el cupón de la ONCE del próximo sábado, 18 de noviembre, en la serie ‘Solidarios con Iberoamérica’, con la que la organización quiere mostrar la labor de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL).

Así, cinco millones y medio de cupones de la ONCE difundirán la relación con los países del entorno iberoamericano.

El embajador de El Salvador en España, Jorge Alberto Palencia, ha recibido una copia enmarcada de este cupón de manos de Alberto Durán, consejero general de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE, en un acto en el que también han participado Ángel Sánchez, director general de la ONCE, y Ana Peláez, consejera ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior de la organización, durante una reunión a la que también han asistido Javier Güemes, director técnico de Relaciones Internacionales de la ONCE; María Jesús Varela, directora general de FOAL, y Natalia Guala, técnico de Programas Internacionales.

En esta reunión, los responsables de la ONCE han presentado al embajador de El Salvador el modelo de la ONCE, su Fundación e ILUNION en España, así como las actividades de la ONCE en El Salvador. Además, se ha invitado a Jorge Alberto Palencia a que visite la ONCE y su Fundación.

La colaboración con el país centroamericano se inició a través de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL) y se extiende actualmente también al área de juego.

En los últimos 10 años se han desarrollado proyectos de rehabilitación, educación, empleo y fortalecimiento de las organizaciones de personas ciegas, y se ha contribuido en la implementación de la Campaña EFA-VI.

Más recientemente se ha comenzado a explorar la posibilidad de desarrollar productos de juego en el país. El Salvador participa en el Convenio Marco para la creación de centros de recursos educativos (FOAL-OEI-MEDC), por el cual se brinda asistencia técnica al Ministerio de Educación Nacional para la formación de técnicos, equipamiento y disponibilidad de material didáctico para estudiantes con discapacidad visual.

También en el ámbito de la educación, el país participa en la Campaña EFA-VI (Educación para Todos los Niños y Niñas con Discapacidad Visual), en la que participa FOAL y en la que se brinda capacitación a profesores, técnicos y familias con el fin de promover y garantizar la educación inclusiva.

En el mercado de trabajo, el Programa Ágora, financiado por FOAL, Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Roja Española, con la participación de organizaciones de personas ciegas y del Ministerio de Trabajo, promueve la empleabilidad de las personas ciegas y deficientes visuales desde el año 2008.

En este programa se brinda orientación profesional y laboral, se ofrecen cursos y talleres de formación, se negocian prácticas para la incorporación al mercado laboral de esta población y se atienden las necesidades básicas de adaptación de los diferentes puestos de trabajo.

Más de 200 personas con discapacidad visual han ingresado al tejido productivo a través de Ágora, ya sea por cuenta ajena o con la generación de microemprendimientos, entre los que se destacan las clínicas de masajes terapeúticos.

Desde la ONCE se estudia el desarrollo de productos de juego multijurisdiccional con este país. En 2016 autoridades de la lotería salvadoreña visitaron la ONCE para conocer el modelo de juego social y avanzar en este sentido.

