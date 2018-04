Curro Romero recibe el Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla

El torero Curro Romero ha recibido hoy el Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla, en una ceremonia celebrada en su Paraninfo en la que el veterano matador de toros ha agradecido a esta institución "ese paso adelante" con esta distinción para defender "la tauromaquia y el arte de torear".

"Yo no he pasado por una universidad ni de puntillas, ya hubiera querido yo... Tomé el camino de la universidad de la vida", ha dicho el maestro sevillano (Camas, Sevilla, 1933) ante las autoridades académicas y ha confesado que le gustaría "pegar dos o tres lances a un toro aquí ahora mismo, pero eso no puedo hacerlo".

En su breve discurso, Curro Romero ha evocado sus humildes orígenes familiares y a sus padres, de los que ha dicho que, para él, siguen siendo "grandes de España", unas palabras que han cosechado la ovación de los doscientos invitados a la ceremonia, entre los que se hallaban los matadores Espartaco, Pepe Luis Vázquez, Dávila Miura y Diego Urdiales.

También han asistido los cantaores José de la Tomasa y Pansequito, el músico Pedro Halffter, director del teatro de la Maestranza, vecino de la Real Maestranza por cuya puerta del Príncipe salió Curro cinco veces a hombros -siete lo hizo por la Puerta Grande de las Ventas-, unos méritos que ha considerado el jurado de este premio.

Un premio que con anterioridad lo recibieron el escritor Pérez Reverte, la pintora Carmen Laffón, el barítono Carlos Álvarez y la bailaora María Pagés.