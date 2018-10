Road to your Post te prepara para las pruebas de las oposiciones

CONTENIDO PATROCINADO

Road to your Post es un efectivo e innovador Método de preparación de oposiciones primaria inglés. Sus creadores tomaron su experiencia como opositor y preparador para desarrollar así, un material diferente a cualquier otro disponible en el mercado. Además, incluye la visión de maestros cuya experiencia se corresponde con la dificultad de la prueba de opositores.

Se trata así, de un sistema diferente que permite superar fácilmente las pruebas de oposición. Para ello, hace uso de un diseño dinámico y práctico, adaptado a la legislación vigente. Además, su esquema de preparación contempla innovadores recursos metodológicos en la en enseñanza de idiomas.

Su contenido se extiende a lo largo de tres volúmenes, en los cuales los opositores aprenden no sólo la teoría fundamental para impartir clases de idiomas. También adquieren las herramientas necesarias para analizar y resolver diferentes situaciones que pueden surgir en el aula. Además, desarrolla competencias básicas en la elaboración de programación y unidades educativas.

Por otra parte, a través de Road to your Post, el opositor se prepara para la defensa oral frente al tribunal correspondiente. Esto a su vez influye en el nivel de confianza de la persona, garantizando un mejor comportamiento ante la temida prueba de oposición.





Beneficios de Road to your Post

Este proyecto abarca un compendio novedoso de diferentes métodos de enseñanza y análisis de cara a las oposiciones de primaria de inglés. Su diseño único ofrece diversas ventajas sobre otros métodos de preparación.

Esto facilita el éxito a aquellos autodidactas que han decidido dedicarse a la enseñanza. Así lo han demostrado los cientos de docentes consagrados gracias a este programa de entrenamiento.

Entre los beneficios de Road to your Post, destaca su formato de guía de estudio que facilita el autoaprendizaje. Esto permite que el opositor aprenda a su ritmo, reforzando aquellos contenidos que considere pertinentes.

Además, sus contenidos y estrategias se adaptan a los requerimientos, particularidades y exigencias de las distintas Comunidades. Es decir que Road to your Post, es un método útil y fiable en todo el territorio español.

Por otra parte, los libros pueden adquirirse fácilmente a través de la web, con envío en un tiempo estimado de uno a tres días. Además, en su portal ofrece otros recursos e informaciones de interés para una preparación aún más completa.





Estructura de Road to your Post

El éxito de esta guía de preparación para las pruebas de oposiciones radica principalmente en la distribución de sus contenidos. Pues, su estructura se ha diseñado estratégicamente para favorecer la comprensión e interiorización de los conceptos abordados.

Cada uno de los volúmenes que componen Road to your Post está pensado para conseguir el máximo rendimiento al opositor en preparación. Una cadena interconectada de conocimiento teórico y prácticos garantizan el éxito frente al tribunal de oposiciones.





Primer Volumen

El primer volumen de la trilogía contiene un temario actualizado que engloba materias como el marco legislativo, teorías metodológicas, autores y otros contenidos. El diseño y desarrollo de este primer libro facilita la comprensión de los conceptos. Además, cada sección tiene la extensión exacta para garantizar el contenido necesario sin saturar al estudiante.

Por otra parte, los autores de Road to your Post han puesto sumo cuidado en el tratamiento del lenguaje. De esta manera, no sólo se proporciona conocimiento teórico, sino que cada tema se revela a sí mismo como una guía de estudio para el opositor. Esto, a fin de fortalecer las capacidades de expresión que abarque la perspectiva técnica sin llegar a perder la frescura ni la cercanía.





Segundo Volumen

En el segundo libro, el lector encontrará una amplia selección de estrategias y competencias a desarrollar necesarias para superar exitosamente la prueba de las oposiciones. Estas permiten llevar a cabo profundos análisis para la resolución de problemas tomados de la realidad.

Se trata de un volumen enfocado en aspectos prácticos de la enseñanza de idiomas, donde las habilidades de observación e improvisación son la clave. De esta forma, se prepara al opositor para dar respuesta a una cierta cantidad de preguntas en un tiempo límite.

Agudizando así, aptitudes necesarias para superar la prueba ante el tribunal, tales como capacidad de análisis o la resolución de problemas. También se fortalece la creatividad y la inventiva del futuro docente.





Tercer Volumen

El tercer volumen de la trilogía Road to your Post establece una guía para el diseño y presentación de la programación de una unidad didáctica. Esto es parte fundamental de la prueba de oposición que debe superar cualquier persona que aspire a la enseñanza primaria de inglés.

En este sentido, este volumen comprende temas fundamentales en la elaboración de unidades, que lleven a cabo propuestas creativas y adecuadas. También pretende fortalecer las habilidades relacionadas con la comunicación que favorezcan la defensa oral ante el tribunal.