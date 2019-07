Rivera echa a dos críticos de la Ejecutiva y sitúa a Lorena Roldán como portavoz

El Consejo General de Ciudadanos ha aprobado la propuesta del presidente del partido, Albert Rivera, de que la nueva líder en Cataluña, Lorena Roldán, sea la nueva portavoz de la Ejecutiva nacional en sustitución de Inés Arrimadas, así como la entrada de 22 nuevos miembros, como Edmundo Bal y Ángel Garrido, y la salida de críticos como Fernando Maura, según recoge Europa Press.

Frente a esas bajas, se incorporan a la Ejecutiva 22 nuevos dirigentes, entre los que se encuentra la nueva candidata a la Generalitat de Catalunya, Lorena Roldán, a la que Rivera impulsa nombrándola portavoz nacional de la Ejecutiva en sustitución de Inés Arrimadas, que se centrará en la del Congreso.

El líder del partido ha vuelto a atacar a Pedro Sánchez y a su "plan" para "repartirse el botín" con los "nacionalistas, separatistas y populistas" afirmando que ante el "momento de incertidumbre" que han provocado en España "hay que decirles a los españoles que aquí hay un proyecto". "Nosotros no vamos a hablar del reparto de España", ha sentenciado, dejando claro con ello que no va dejarse presionar para que cambie de opinión, como le sugiere el 'Financial Times' que en un editorial le dice que "debe repensar su posición respecto a una coalición" con el PSOE.

Respecto a la cesión de las voces críticas ha afirmado que "mientras yo sea presidente, en este partido habrá democracia, pero también trabajaremos todos a una para que el Gobierno de España sea naranja", ha añadido.