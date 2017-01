Rivera rechaza aumentar el copago farmacéutico y lo considera un tema de tertulia

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado hoy su rechazado a la idea de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, de incrementar el copago farmaceútico a los pensionistas con rentas más altas, un incremento que ve "injusto" y que no comparte y rechaza que se planteé un debate "sin nada detrás".

Rivera ha criticado además, en una rueda de prensa junto a la portavoz de su partido en la capital, Begoña Villacís, el criterio de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre lo que es una pensión alta, "habla de que quien cobre 1000 euros al mes tendrá que pagar los fármacos", ha recalcado Rivera que ha recordado además que son "derechos adquiridos de sus cotizaciones".

Por eso no está de acuerdo que los pensionistas con mayor pensión "porque ha cotizado muchos años o han trabajado intensamente" tengan que pagar esos fármacos y ha añadido que el Gobierno no sacará adelante esta propuesta porque no cuenta con el apoyo ni de la formación naranja ni del PSOE.

Para Rivera la subida del copago es "más un debate de tertulia radiofónica" y lo considera "impropio de un ministerio" porque los "los ministros no están para hacer reflexiones sin nada detrás sino en todo caso para buscar acuerdos", por lo que ha pedido a Montserrat que si quiere aprobarlo busque acuerdos parlamentarios y ha adelantado que no logrará el suyo.

Esta mañana la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a todos los pensionistas y ha asegurado que en la agenda del PP no está previsto el incremento del copago farmacéutico tras decir ayer que pretendía un "ajuste", aunque ha añadido que está dispuesta a estudiar el tramo de entre 18.000 y 100.000 euros.

Actualmente, los pensionistas que perciben menos de 18.000 euros al año tienen un límite de copago de 8 euros mensuales; los que cuentan con rentas anuales de más de 18.000 y hasta 100.000 euros tienen un tope de 18 euros, y para los de más de 100.000 el límite es de 62 euros al mes.