Resumen de prensa: El PP de Valencia pagó la defensa de sus imputados en Gürtel con dinero público

ESPAÑA

El Mundo: El PP de Valencia pagó la defensa de sus imputados en Gürtel con dinero público

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana pagó durante años las defensas de destacados dirigentes en la pieza de la Gürtel valenciana que juzgará la presunta financiación irregular del PP de Francisco Camps. Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, las minutas de los abogados llegaron a las Cortes valencianas y el Partido Popular financió las defensas de los implicados a través de la subvención pública que recibe por tener representación en el parlamento autonómico. Entre los dirigentes que se beneficiaron de esta medida están Ricardo Costa, ex secretario general del partido; Yolanda García, ex diputada y ex tesorera; o David Serra, ex vicesecretario regional y uno de los implicados, además, en la presunta red de recaudadores que dirigía Alfonso Rus desde la Diputación.

El País: Trump: “El muro protege. Solo tienes que preguntarle a Israel”

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha comparado este viernes el muro que quiere construir con México con el que Israel ha levantado para separar a los territorios palestinos con el argumento de evitar ataques terroristas y que ha sido muy criticado por aislar a poblaciones palestinas. En una entrevista en el canal conservador Fox News, Trump también ha reiterado sus polémicas declaraciones sobre el ahogamiento simulado en los interrogatorios, que ha considerado "efectivo" y "un paso por debajo de la tortura", aunque ha añadido que seguirá el consejo del secretario de Defensa, James Mattis, quien se ha posicionado en contra. En su tercer frente abierto, la guerra contra los medios de comunicación, ha dicho que se compone de "gente muy hostil" y "muy enojada".

La Vanguardia: Patxi López: “No debería haber problema en considerar a Euskadi como nación en la Constitución”

“La intención no es hablar sobre la actualidad del PSOE…” “… Que bastante tenemos…”, respondía Patxi López (Barakaldo, 1959) antes de hacer público que lucharía por el liderazgo socialista. El único lehendakari no nacionalista del País Vasco (2009-2012) habla sin embargo distendido, seguro y directo de un tiempo corto e intenso. No evita hablar del ayer, pero se centra en el mañana con el federalismo por bandera.

El Confidencial: Òmnium amenaza a la CUP con la consulta para rebajar sus demandas presupuestarias

“Ara o mai”. O sea, ahora o nunca. Esta es la máxima que los ‘blandos’ de la CUP han puesto encima de la mesa en las discusiones internas que tiene esta formación anticapitalista para justificar que este fin de semana den luz verde a los Presupuestos del presidente catalán, Carles Puigdemont, para este año. Si no se aprueban los números, Puigdemont tiene pensado convocar elecciones autonómicas para dentro de dos meses. Si se aprueban, promete a los radicales completar la creación de “estructuras de Estado” y convocar un referéndum independentista el próximo mes de septiembre. Y una parte sustancial de la CUP quiere “referéndum o referéndum”.

PRENSA ECONÓMICA: La banca provisiona más de 3.100 millones por cláusulas suelo; la bolsa europea está barata

Expansión: Sabadell gana 710 millones en 2016, tras dotar 410 millones por las cláusulas suelo

Sabadell ha cerrado el ejercicio de 2016 con un beneficio neto atribuido de 710,4 millones de euros, un 0,3% más que en 2015. El resultado se ha visto afectado por provisiones extraordinarias, entre ellas, un cargo de 410 millones por las cláusulas suelo. La entidad ha dotado prácticamente la totalidad del coste máximo en el que puede incurrir por este riesgo, que ha cifrado esta semana en 490 millones. El beneficio neto, impactado por los atípicos, se ha situado por debajo de lo previsto por el mercado. Los analistas descontaban un alza del resultado del 4,9%, hasta 743 millones.

ElEconomista: ¿Dejará de ser la bolsa europea la gran decepción este año?

La bolsa europea está barata. Tanto en términos históricos, como comparada con otras opciones de inversión. En esto hay bastante consenso en mercado. Ha sido uno de los patitos feo del mercado en los últimos años y sólo los principales fondos españoles de autor han conseguido obtener rentabilidades positivas durante este tiempo. Los números confirman estos precios bajos. El indicador que se utiliza para comparar los niveles a los que se cotizan los beneficios, el PER, está muy por debajo del que registran EEUU o Japón, como también su rentabilidad por dividendo, que se sitúa cerca del 3,5%, muy por encima del mercado y, por supuesto, de los bonos.

Cinco Días: La banca provisiona más de 3.100 millones por cláusulas suelo

La banca española ha dotado hasta la fecha más de 3.100 millones de euros en provisiones para hacer frente a devoluciones de lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo no transparentes, aquellas que limitan un mínimo que el hipotecado seguirá pagando frente a la rebaja del euríbor. La gran banca española ha provisionado en total cerca de 2.400 millones, lo que equivale a cerca de la mitad de su riesgo: CaixaBank ha cubierto 625 millones sobre un riesgo potencial de 1.250; BBVA, ha provisionado 577 millones brutos -404 millones netos- sobre un impacto máximo de hasta 1.200 millones; Popular ha dotado 534 millones frente a la estimación de riesgo de más de 600 millones; Bankia ha cubierto sus 214 millones de riesgo y Liberbank provisiona 155 millones de un impacto potencial de 214 millones.