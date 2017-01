Resumen de prensa: Neymar dice al juez que no sabe nada de su fichaje; "Lolo" y sus vacaciones pagadas con impuestos

ESPAÑA

El Mundo: El confidente 'Lolo' se fue de vacaciones con cargo a los fondos reservados

Manuel Rodríguez Mnri, Lolo, el confidente de la Policía que organizó la falsa célula yihadista de Madrid, disfrutó de unas vacaciones en Marruecos el pasado verano a cuenta de los fondos reservados que le proporcionó la Brigada de Información de Madrid. Se suponía que iba a obtener información relacionada con un vehículo que iba a introducir en España armas y drogas, pero se limitó a coger los 600 euros que le ofrecieron los policías y a disfrutar de una temporada de asueto.

El País: Trump promete que México pagará el muro “de una manera u otra”

EE UU ha vivido en su historia etapas de apertura al inmigrante y al refugiado, que veían en este país “la ciudad luminosa sobre la colina”, un ideal de libertad y prosperidad. Es la metáfora que en 1989 empleó el presidente Ronald Reagan, un republicano que regularizó a unos tres millones de inmigrantes sin papeles. EE UU también ha vivido etapas de cierre de fronteras, entre los años 20 y 60, por ejemplo, cuando funcionó un sistema de cuotas para la inmigración. Con Trump se abre una nueva etapa de repliegue. La última ronda de órdenes ejecutivas o decretos, centrados en la inmigración, puede marcar el fin de décadas en que EE UU se ha abierto a la inmigración, o ha mantenido una política relativamente laxa con los millones de inmigrantes sin papeles.

La Vanguardia: La patronal eléctrica, abierta a examinar el sistema tras la escalada de precios

Todas las miradas están puestas en el sistema eléctrico español, que se encuentra bajo sospecha tras la escalada de precios de este arranque del año a niveles no vistos desde finales del 2013. Unesa, la patronal que agrupa a cinco grandes compañías –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, que representan el 70% de la generación y el 90% de la distribución– está abierta a que se examine el funcionamiento del modelo, tanto por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ya han abierto sendas investigaciones.

El Confidencial: Así se marcó Neymar un 'infanta' ante el juez: “Yo no sé mucho. Mi padre cuida de mi vida”

Neymar está acusado de un delito de corrupción entre particulares por haber pactado en 2011 su marcha al FC Barcelona por 40 millones de euros cuando aún jugaba en las filas del Santos brasileño y no podía negociar su traspaso por la normativa de la FIFA. La investigación abierta en la Audiencia Nacional en junio de 2015 por una querella del fondo DIS, que tenía en ese momento el 40% de sus derechos federativos, ha confirmado que el futbolista estampó su rúbrica en al menos dos acuerdos presuntamente ilegales con el Barça. Pero Neymar asegura que no sabía nada y que únicamente los firmó por recomendación de su padre, Neymar da Silva Santos, también procesado.

Prensa económica: Europa no exigirá más recortes a España; Reino Unido y la fiscalidad

Expansión: El Dow Jones cierra por encima de los 20.000 puntos porprimera vez en su historia

El Dow Jones nació el 26 de mayo de 1896 y se estrenó en40,94 puntos. Por aquel entonces el panorama empresarial lo dominaban lascompañías de ferrocarril, lo que llevó al editor de The Wall Street Journal,Charles Dow, a crear el Dow Jones de transportes en 1884. Doce años despuéspondría en marcha el índice de industriales, formado por doce compañías dealimentación, tabaco, energía e industrias como el cuero y el acero. Deaquellas pioneras solo General Electric permanece entre los valores que cotizanen el Dow Jones, que ya no son doce si no 30. Este selecto club lo forman lascompañías más representativas de la economía estadounidense y de todos lossectores, excepto transporte y utilities.

ElEconomista: El Eurogrupo no exigirá más recortes a España este jueves yvalidará su borrador de Presupuestos

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo)darán luz verde este jueves, salvo sorpresa, el borrador de Presupuestos remitido por España y no reclamarán recortes adicionales, en línea con laopinión de la Comisión Europea que dio el visto bueno la semana pasada aldocumento. Los responsables de la cartera económica de los socios del euroabordarán las opiniones del Ejecutivo comunitario de los borradorespresupuestarios tanto de España como de Lituania, una vez que ambos paísesenviaron más tarde de lo estipulado sus documentos por sendos procesoselectorales.

Cinco Días: ¿Puede convertirse Reino Unido en un paraíso fiscal?

La decisión de Reino Unido de abandonar la UE siguegenerando incertidumbres sobre lo que será su relación con Bruselas, una vezque se vea libre de sus ataduras. La premier Theresa May ha dejado clara suintención de ir a fórmulas de “brexit duro”, es decir, salida rápida y sin soluciónintermedia que cercene la libertad de Londres, decisión que, no obstante, debeser avalada aún por su Parlamento. May, en un ejercicio de ambigüedadcalculada, apela, no obstante, a la responsabilidad para que no se produzcan“penalizaciones” por la UE en el camino iniciado tras el referéndum de 2016. Suministro de Economía, Philip Hammond, ha insinuado la conversión en un paraísofiscal.