Resumen de prensa: Ferraz frena la carrera de tertuliano de su gurú económico; Trump no trasciende

ESPAÑA

El Mundo: PSOE y sindicatos pactan la renta mínima sin contar con Podemos

El PSOE ha pactado con UGT y CCOO impulsar una prestación no contributiva de ingresos mínimos en el Congreso al margen de la renta básica universal que plantea Podemos desde su fundación.El presidente de la Gestora socialista, Javier Fernández, se comprometió con los líderes sindicales en noviembre en una reunión en Ferraz a impulsar las iniciativas de CCOO y UGT en el Parlamento.

El País: La justicia frena el plan de Empleo que usa agencias privadas para recolocar parados

La colaboración con agencias privadas para recolocar parados encuentra un obstáculo tras otro. Esta vez el servicio público de empleo vasco ha conseguido tumbar en su territorio el concurso de agencias de colocación que el Ministerio de Empleo adjudicó en 2015. Una sentencia del contencioso-administrativo anula exclusivamente en el País Vasco la contratación de estas agencias debido a la innovación de competencias. El fallo permite que Cataluña y Andalucía recurran el concurso. Y otras comunidades están valorando el dictamen para sumarse. Una vez más, la implantación de este sistema se complica.

La Vanguardia: Trump desmonta el legado de Obama con gestos más significativos que trascendentes

Donald Trump está obsesionado en demostrar a la gente que le ha votado, y a la que no, que va a desmontar el legado de su antecesor demócrata, Barack Obama, hasta que no quede piedra sobre piedra. Y como sabe que se va a encontrar con numerosos obstáculos que demorarán en el tiempo esa operación de derribo, ha optado por empezar el mandato con sencillos gestos más significativos que trascendentes para que quede claro que ahora manda él.

El Confidencial: Ferraz resguarda a su gurú económico y le pide que no actúe "como un tertuliano"

"Si tú pones una renta básica aquí, vas a tener que dejar total libertad de entrada de personas. Supongo que los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda querrán venir todos aquí, a tener una renta básica. Entonces, si pones una renta básica, no es que pongas el muro de [Donald] Trump, tendrás que poner francotiradores, porque es que llega un momento...". La frase, a todas luces desafortunada, la firma el economista José Carlos Díez. Y la pronunció durante un debate en 'La Sexta noche', el pasado sábado. No habría trascendido demasiado de haber sido simplemente un tertuliano. Pero ya no es solo eso. Díez, uno de los asesores de cabecera de Susana Díaz, fue anunciado el jueves pasado como coordinador de la ponencia económica que los socialistas llevarán a su 39º Congreso.

Prensa económica: La factura de la luz sube 20 euros este mes; y la banca tiene que sentarse a hablar

Expansión: Telefónica, Iberdrola, Gas Natural y Cepsa negocian con la banca ampliar el plazo de sus préstamos

Las grandes empresas negocian con la banca alargar los plazos de 12.500 millones de euros en préstamos para prolongar al máximo las buenas condiciones de financiación. La era de los tipos de interés en mínimos históricos está llegando a su fin. Y el primer impacto lo sufrirán las empresas en sus costes de financiación. Por ahora la amenaza es débil y todo apunta a que se hará notar de manera paulatina, pero algunas compañías españolas han comenzado a prepararse para lo que pueda suceder.

ElEconomista: El recibo de la luz sigue su escalada y subirá en enero casi 20 euros

El precio de la electricidad dará un buen susto al bolsillo a finales de este mes. Según se desprende de los datos del simulador de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, un consumidor tipo tendrá que pagar alrededor de 20 euros más en su recibo, es decir, un 28% más. Según el análisis de Facua-Consumidores en Acción, la factura de la luz del usuario medio con las tarifas vigentes en las tres primeras semanas de enero se sitúa en 86,96 euros, frente a los 67,84 de enero de 2016. El recibo, que no ha parado de subir desde abril, está levemente por debajo del más caro de la historia, los 88,66 euros que se alcanzaron en los tres primeros meses de 2012.

Cinco Días: La banca cubre la mitad del riesgo total que encara por cláusulas suelo

Las seis principales entidades que comercializaron hipotecas con cláusulas suelo asumen que el nuevo canal de negociación extrajudicial impulsado por el Gobierno no aumentará la cuantía a devolver a sus clientes por la aplicación de condiciones opacas. Aunque devolver todo podría costarles 4.000 millones, estas entidades apenas provisionan la mitad. Las entidades tienen desde ayer la obligación de sentarse a dialogar con los particulares que lo reclamen y de darles una respuesta en un plazo de tres meses (a contar desde el 23 de febrero) aunque serán ellas las que decidan en qué casos, y en qué cuantías, devuelven el dinero. De hecho, el sector no cree que el decreto vaya a exigirles hacer devoluciones más elevadas.