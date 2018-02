Responsabilidad mediática: proteger a los niños en la prensa, y de la prensa

"Desde la Junta de Andalucía, ante la presunta agresión en un centro educativo en Jaén, hacemos un llamamiento a la cautela y el respeto para garantizar la protección e intimidad de menores y familias". Con este mensaje en Twitter, la Consejería de Educación pedía responsabilidad a los medios en lo referido a la cobertura del caso de presunta violación en un colegio de Jaén a un menor por parte de cuatro compañeros. Se busca así garantizar la protección e intimidad de los menores implicados en el caso.

No es la primera vez que uno o varios niños son objeto de portadas y espacios en medios de comunicación que se aventuran a publicar informaciones sobre casos no cerrados y sin esclarecer. Fuentes del defensor del pueblo andaluz y defensor del menor en Andalucía, el único que queda en toda España, aseguran a Teinteresa que “el hecho de que los medios no sean responsables nos retrasa y dificulta mucho nuestro trabajo en este tipo de casos”.

La Junta ha reaccionado con este llamamiento a la prensa después de las informaciones que se están publicando en las que se desvelan detalles de los menores como su instituto o el curso al que pertenecen. A pesar de que los nombres se han mantenido ocultos, no sería difícil para los compañeros o vecinos cercanos identificarles, todo ello, antes de saber si quiera si los niños cometieron realmente la agresión. "No se puede aparecer en el centro educativo de los niños con cámaras desde el primer día. Para eso están los códigos de buenas prácticas de la prensa, cualquiera que tenga interés puede consultarlas", reclaman desde el defensor del pueblo andaluz y defensor del menor en Andalucía.

Recientemente la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo estar "conmocionada y horrorizada" por la presunta violación y pidió "respeto y protección a la identidad" del menor.





Piden alianza a los medios y colaboración “responsable”

Las informaciones sobre este tipo de asuntos llegan por goteo y desde la institución de protección piden “responsabilidad” y sobre todo “aclarar que por el momento todo esto es un supuesto. Ni si quiera nosotros sabemos aún cómo ocurrieron los hechos y no sería la primera vez que un menor señala a un agresor sexual queriendo proteger a otro”.

Desde la institución se ha hecho público un informe donde se abordan datos de acoso escolar y actuaciones en el territorio andaluz. En el momento de su presentación se pidió a la prensa colaboración para su difusión: “necesitamos que hagáis saber qué importante denunciar el acoso, pero siempre dentro de la responsabilidad. Proteger a los supuestos agresores también es importante hasta que se esclarezca el asunto”.

Diferenciar el acoso escolar de la supuesta violación

Además, desde el defensor del pueblo andaluz y defensor del menor en Andalucía quieren dejar claras las limitaciones de lo que conocemos como acoso escolar, ya que el caso que se aborda estos días en los medios no tiene precedentes en Andalucía: “hablamos de una supuesta agresión sexual por parte de cuatro niños a un compañero, esto va mucho más allá del acoso escolar y es importante señalarlo en las informaciones".

De la misma forma, destacan que para hablar de acoso en los medios tiene que tratarse de una situación permanente y que se adueña de la voluntad de la víctima. “Una pelea de un día en el recreo no puede ser tratado como acoso”.

La publicación de este tipo de noticias, por goteo, sin datos certeros y sin precisión en los términos podría arruinar la vida de un niño antes de saber si cometió un delito.