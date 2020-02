Reino Unido limitará la entrada de inmigrantes sin estudios o que no hablen inglés

El Gobierno de Reino Unido ha desvelado este miércoles los detalles de su sistema migratorio por puntos, en virtud del cual se condicionará la concesión de visados de trabajo a extranjeros poco cualificados o que no hablen inglés, una medida que no afectará a los ciudadanos de la Unión Europea que ya están en territorio británico y han solicitado mantener sus derechos.



El nuevo plan recoge que, para obtener un visado de trabajo en Reino Unido, serán necesarios al menos 70 puntos, de los cuales 40 podrán obtenerse presentando una oferta de trabajo que corresponda a la categoría de empleos cualificados , no necesariamente universitario.



Los estudios de doctorado sumarán puntos, así como hablar inglés o aspirar a un determinado nivel de sueldo. El listón salarial se situará en las 25.600 libras (30.800 euros) anuales, aunque se reducirá a 20.480 libras en el caso de sectores necesitados de mano de obra, como la enfermería o la ingeniería civil.