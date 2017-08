Rajoy consigue que en el pleno de la Gürtel se hable de todo menos de corrupción

Venezuela, Irán, independentismo, terrorismo, el PSOE podemizado, los GAL y Lasa y Zabala. Pero nada sobre corrupción. Rajoy vuelve a ser convocado para dar explicaciones por la Gürtel y de nuevo vuelve a esquivarlas, consiguiendo que se hable de todo menos de la trama corrupta que invadió las cuentas del partido que dirigió desde 1989.

La Gürtel era el único motivo por el cual se convocaba el pleno extraordinario que ha reunido antes de tiempo a los diputados de todos los grupos político. Sin embargo en la comparecencia, marcada por el tono de bronca y reproche costante, ha sido protagonista el eterno regateo del PP sobre el fondo de la cuestión. De todas sus intervenciones, Rajoy no ha mencionado en ningún momento nada sobre Gürtel, Bárcenas o la supuesta financiación ilegal de campañas municipales en Madrid.



La comparecencia del Presidente del Gobierno en el Congreso llega tras su declaración como testigo en una vista del caso Gürtel en la Audencia Nacional, la primera vez en la historia de la democracia española que el presidente de la Cámara Baja declara para un caso de corrupción. Allí afirmó ante los magistrados que no tenía "absolutamente ningún conocimiento" de la posible existencia de una 'caja B' en el Partido Popular y que “jamás” tuvo conocimiento de que ciertos empresarios hicieran donaciones a cambio de favores y que nunca hubo cobro ilegal de sobresueldos en el PP.





Rajoy, silencio sobre la Gürtel

Tras dedicar unos minutos al terrorismo en Cataluña, el presidente se ha aferrado al mensaje que ya habían dejado caer por los pasillos: las explicaciones sobre la Gürtel ya se han dado en, según dicen, 52 ocasiones, en el Congreso, en los debates del Estado de la nación, los de investidura y las sesiones de control, y ha dejado caer que la verdadera intención de la oposición es más política que de justicia.

Irónico, ha lamentado el "desinterés" sobre la buena gestión del Gobierno para hablar de un tema de hace 20 años. Será síntoma, según dijo, de que lo estaban "haciendo muy bien". Sobre la cuestión de fondo: Gürtel, comisiones, financiación ilegal en Madrid o Bárcenas, no ha mencionado nada.





Las seis preguntas de Iglesias

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha desempolvado la artillería pesada para volver arrastrar a Rajoy al fondo de la cuestión y sus entresijos, con seis preguntas directas que ha instado a contestar y que ha numerado en dos ocasiones.





1. A propósito de Bárcenas y sus papeles, ¿por qué envió el famoso SMS de ánimos a Bárcenas?

2. ¿Reconoce los pagos de dinero en B de Bárcenas, escritos de su puño y letra, al que usted nombró tesorero?

3. A coalicción sobre el vídeo en el que explica la contabilidad del partido cuando en la Audiencia dijo que nunca conoció de estos temas. ¿Cuándo mintió, en la Audiencia Nacional o en el vídeo?

4. ¿En qué momento conoció la financiación ilegal del Partido Popular?

5. En la Audiencia dijo que lo importante era tener buenos colaboradores. ¿Considera a gente como Ana Mato, Soria, o Esperanza Aguirre buenos colaboradores?

6. Cuando usted dice que no sabía nada de todo esto, ¿cree de corazón que los ciudadanos le creen?





Rajoy no ha contestado a ninguna de las preguntas. Rafael Hernando se ha referido ha ellas en su intervención y ha justificado que no piensan responder pues "ya han sido contestadas", para luego sacar a coalición de nuevo la financiación de Irán, Venezuela y Monedero.





Margarita Robles y Rajoy bajan al barro

La de Robles y Rajoy ha sido la bronca sorpresa. Una inesperada y áspera discusión cuando el presidente del Gobierno ha sacado a relucir la testificación de la portavoz del PSOE en el caso de Lasa-Zabala por el escándalo de los GAL.

"Tenga un poco de pudor si quiere que la tomen en serio". Con esta perla, Rajoy ha recordado que la ahora portavoz socialista no fue condenada ni se le abrió juicio oral y al PP no se le ocurrió reprocharle nada sobre esa su testificación sobre la investigación de los GAL con los etarras Lasa y Zabala. "No le voy a aceptar a usted que me de lecciones", ha contestado Robles, para añadir que durante el mandato del expresidente Zapatero el PP utilizó el terrorismo como "un instrumento contra el PSOE", algo que "debería darles vergüenza". Un pique sobre viejas rencillas PP-PSOE que se alejaba, de nuevo, del fondo en cuestión.





Rivera reprocha al PSOE un "pleno inútil"

Albert Rivera, secretario general del grupo naranja en el Congreso, ha utilizado su intervención mas para justificar su voto negativo a la organización del pleno que para hablar sobre el caso.

Para el máximo dirigente de Ciudadanos, el pleno organizado por Podemos y PSOE es "inútil" pues "Rajoy no tenía la obligación de decir la verdad", tal y como sí estaría obligado en la Comisión de Investigación. Sobre esto Rivera ha señalado al PSOE, al que ha acusado de "estar podemizándose" y estar cometiendo los mismos errores, alejándose de una "oposición sana" que es la que debería tener el grupo socialista.









Tardà: "no nos tome por imbéciles"

La intervención más dura venía del portavoz de ERC, Joan Tardà. El diputado del grupo catalán centró su discurso en el estrado para hablar de independencia. Tardà clamó que los catalanes están “hartos de la corrupción” y aventuró que el 1 de octubre, en el proyectado referéndum de independencia, votarán “adiós corrupción, bienvenida república”.

"Es más chulo que un ocho" y "se irá de aquí y se fumará un puro", "se cree que somos imbéciles". La interveción de Tardà subía de tono con los reproches burlones de la bancada popular. Lejos de achantarse, Tardà elevó el tono: "Por eso queremos fundar la república y por eso la fundaremos, por su irresponsabilidad".