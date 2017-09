Rajoy está dispuesto a aplicar el artículo 155 si la rebeldía independentista continúa

El Gobierno todavía contempla aplicar el artículo 155 de la Constitución española, si el Govern catalán continúa con la ola de desobediencia de la ley. A través del portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, y del propio presidente, Mariano Rajoy, ha recalcado que no se celebrará ningún referéndum el próximo 1 de octubre (1-O) en Cataluña y que no renuncian “a nada” para evitar que las fuerzas independentistas siembren un clima de rebeldía, tras la prohibición del Tribunal Constitucional (TC).

La última información que han facilitado fuentes gubernamentales desde el Palacio de La Moncloa es que Rajoy recurrirá ante el TC la Ley de Transitoriedad Jurídica en cuanto se publique, que es el requisito esencial para que entre en vigor. El Ejecutivo se mantiene firme en su decisión de cortar el paso a los independentistas por medio de la vía legal. El recurso, a juicio de Méndez de Vigo, busca la anulación de una ley que implica “la ruptura total y absoluta del orden constitucional establecido”.

En la nueva norma aprobada este jueves por el Parlament catalán, se dan dos circunstancias incoherentes con las críticas del 'procés' hacia el Estado español desde que comenzó la última fase de radicalización. La primera es que los independentistas considerarán como “orden suprema” las ordenanzas prominentes del hipotético constitucional catalán y la segunda es que el texto no recoja el derecho a decidir en ningún apartado. “Sin duda alguna, serás los juristas los que valoren la ley, pero es sorprendente”, subrayaba el portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del viernes.

La Ley de Transitoriedad determina la hoja que ruta que han marcado JxSí y la CUP para para la ‘desconexión’ con España y hacer efectiva la independencia en el caso de que en la votación se impusiera el ‘sí’ a la república independiente de Cataluña. También da las pautas legales por las que se regiría en el nuevo Estado hasta la aprobación de su Constitución.

Consecuencias de aplicar el 155

Rajoy está dispuesto a aplicar el artículo 155 para que el referéndum ilegal no se celebre. La norma recoge que “si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones de la Constitución u otras leyes que les impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento del presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Es decir, que si las fuerzas independentistas catalanas -mayoritarias a nivel de escaños en el Parlament, pero no en cuanto al número de votos- no cesan de sus pretensiones secesionistas al margen de la ley, el Gobierno y el Senado pueden retirar la potestad a Carles Puigdemont para regir en Cataluña. De momento, ya se ha anulado la Ley del Referéndum y se recurrirá la Ley de Transitoriedad. El siguiente paso puede ser aplicar el artículo 155 recogido en la Constitución.

“El Gobierno contempla todos los escenarios posibles y tiene capacidad de actuación en todos ellos. El objetivo es que no se celebre un referéndum ilegal y que vulnera todos los principios democráticos y la convivencia en Cataluña”, ha puntualizado Méndez de Vigo.

Mariano Rajoy cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (C´s), si en última instancia decide aplicar el 155. Ambos líderes se han reunido por separado con el presidente del Gobierno y le han mostrado su refuerzo, siempre y cuando las medidas sean proporcionadas y encaminadas a defender el interés general de todos los españoles.