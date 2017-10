Rajoy convocará a los partidos parlamentarios para reflexionar sobre Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aparecido en la tarde de este domingo para dar su versión sobre lo ocurrido en el 1-0 en Cataluña. Rajoy ha defendido su actuación y a todo su Ejecutivo, y ha anunciado que convocará a todas las fuerzas parlamentarias para "reflexionar sobre un futuro que tendremos que afrontar juntos".

Rajoy ha comparecido a las 20.00 horas en el Palacio de la Moncloa para hacer una declaración institucional. El presidente ha recalcado en varias ocasiones que lo que se ha producido hoy en Cataluña no era un referéndum. También ha aprovechado su comparecencia pública para avanzar que quiere hablar urgentemente ante el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno no ha hecho autocrítica sobre los disturbios en varios colegios electorales. En este sentido, ha cargado contra el bloque independentista al subrayar que los únicos responsables y culpables son quienes "han promovido la ruptura de la legalidad y de la convivencia". "No busquen más culpables, no los hay", ha afirmado.

Ante las consignas de ciudadanos catalanes pidiendo democracia al Estado español, Rajoy ha afirmado que la verdadera democracia es cumplir con lo que dice la Constitución. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, somos el Gobierno de España, yo soy el presidente y he asumido mi responsabilidad", ha señalado en este sentido.

Apoyo a policías y jueces

Las figuras más señaladas, a parte del Gobierno nacional, en Cataluña han sido los jueces, fiscales y agentes de la Policía y Guardia Civil. Así, el presidente del Ejecutivo ha querido transmitirles todo su apoyo en su declaración pública.

"Hubiera sido más fácil para todos mirar para otro lado, pero no lo han hecho por lealtad a la democracia", ha puesto en valor el papel de estos funcionarios.

Mariano Rajoy ha insistido en que este domingo se ha demostrado que el Estado de derecho tiene "recursos para defenderse de un ataque tan serio" como el que se ha querido perpetrar con el referéndum ilegal.

Y ha arremetido contra el gobierno de la Generalitat por mantener adelante un referéndum "ilegal e imposible", provocando así, ha dicho, un "ataque" al Estado de derecho sin que le importara "nada ni nadie".