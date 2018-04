El poder judicial pide la dimisión de Catalá por sus palabras tras la sentencia de La Manada

"Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe". Estas han sido las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una entrevista en la Cadena Cope con Carlos Herrera en referencia al magistrado que emitió un voto particular contra la sentencia de La Manada, Ricardo González. Catalá ha criticado que el Consejo General del Poder Judicial no haya actuado anteriormente contra este juez pero no ha matizado por qué tendría que haberlo hecho.

Las palabras del ministro muestran que el titular de justicia parece que tiene información sobre González pero no ha querido detallar qué exactamente: No conozco con detalle [el problema] y tampoco sería razonable hablar de un problema personal" ha respondido Catalá ante la insistencia de Herrera. Lo cierto es que con este posicionamiento del ministro, el posicionamiento del Gobierno se desdibuja, cuando parecía que estaba claro desde el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido en bloque la dimisión del ministro de Justicia, consideran que es una “temeridad” las palabras de Catalá. Desde la asociaciones consideran que la discrecionalidad en las palabras del ministro no es tolerable: "Hoy es por el juicio de 'la Manada' pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno", advierten.

A través de un duro comunicado, los juristas denuncian que se trata de "una intromisión del Ejecutivo en las labores que les corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial. "Los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", añaden. Creen que es un peligro esta intromisión porque “"Hoy es por el juicio de 'la Manada' pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno".

Los jueces de Navarra se unen a las críticas

Los jueces navarros se han unido a las críticas del resto de asociaciones. Los magistrados de Navarra han pedido la “inmediata dimisión” del ministro por sus palabras. El comunicado remitido este lunes está firmado por los jueces y magistrados de Navarra y de las secciones territoriales de las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.

En esta nota, los jueces y magistrados señalan que "especialmente escandalosa resulta la actitud del ministro de Justicia, señor Catalá, único ministro reprobado en nuestra democracia, quien sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, con una clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el magistrado firmante del voto particular 'tiene algún problema singular que todo el mundo conoce'".

En su opinión, "estas manifestaciones que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro de Justicia deberían provocar su inmediata dimisión".