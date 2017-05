UNA SILLA DE RUEDAS NUEVA, ENTRE LAS PETICIONES DEL ÚLTIMO PROGRAMA DE TVE 'EL ÁRBOL DE LOS DESEOS'

'El árbol de los deseos', programa de La 1 de TVE presentado por Edu Soto, hará su última parada este sábado en Segovia, en el colegio Marista Nuestra Señora de la Fuencisla.

Allí Andrea pide un deseo para su primo Iker, un niño de 5 años que necesita una nueva silla de ruedas porque la suya se le está quedando pequeña. Así, un día en el que Iker acude a su rehabilitación como hace a diario, se encontrará con que la Fundación Pequeño Deseo le habrá conseguido la silla de ruedas que tanto necesita.

La familia de David no se reúne desde hace muchos años, ya que viven repartidos por distintos lugares de la geografía española e Inglaterra. Por eso, el niño ha pedido una reunión, pero en “la nieve”. David y sus padres irán a una estación de esquí donde verán apareciendo en diferentes actividades a sus otros familiares.

Juan ha pedido que sus hermanos Pelayo y Miguel conozcan a los jugadores del Sporting de Gijón, ya que aunque viven en Segovia, son asturianos y seguidores del equipo y especialmente de algunos de sus jugadores como Pichu Cuéllar, Sergio Álvarez y Carlos Castro. No sólo les conocerán en persona, sino que tendrán ocasión de jugar al fútbol con ellos.

Paula quiere que Miriam, su madre, conozca a quienes son sus ídolos desde la adolescencia: los Hombres G. Miriam sigue sintiendo verdadera pasión por ellos a día de hoy. Para ello, Edu le prepara un reencuentro sorpresa con sus amigas de la adolescencia en el Hard Rock Café, donde además aparecerán por sorpresa los componentes del mítico grupo, que les cantarán alguno de sus temas.

