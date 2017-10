RTVE Y LA FAD INICIAN UNA CAMPAÑA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS

Google Plus

RTVE, a través de la serie digital de RTVE.es 'Si fueras tú', y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) han iniciado una campaña para concienciar a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de drogas.

Esta colaboración surge por la excelente acogida de esta serie interactiva entre la juventud, que ya ha alcanzado el millón de visualizaciones entre los seis capítulos emitidos, tanto en directo como en vídeo 'on demand',

La campaña de sensibilización incluye un vídeo grabado por los actores María Pedraza y Óscar Casas, protagonistas de la serie, en el que animan a los jóvenes a no ligar su ocio de forma indisoluble con el consumo de drogas.

El vídeo se emitirá a través de las redes sociales de ‘Si fueras tú’ hasta el 23 de octubre, fecha en la que se emitirá un spot de la FAD sobre la misma temática.

Además, se ha puesto a disposición de los espectadores información sobre distintas sustancias en la web de la FAD y en sus redes sociales. El capítulo seis de la serie, emitido este lunes 16 de octubre, abría un debate sobre el consumo de drogas al preguntar a los espectadores sobre si la protagonista debería tomar o no unas pastillas que le ofrecen en el transcurso de una fiesta. Este capítulo ha batido récord de participación con casi 60.000 votos.

Por edad, el perfil de los espectadores de la serie digital de RTVE.es es mayoritariamente juvenil, con un 71% de menores de 34 años. Además, un 13% de la audiencia tiene entre 13 y 17 años; un 43%, entre 18 y 24 años; y un 15%, entre 25 y 34 años.

‘Si fueras tú’ es la primera serie transmedia interactiva que se produce en España. Se trata de un proyecto innovador, producido por RTVE en colaboración con Atomis Media, en el que el público decide el curso de la trama a través de las redes sociales. María Pedraza encabeza el reparto junto a Óscar Casas, Adriá Collado, Ingrid Rubio y Ruth Díaz, entre otros.

La serie es una adaptación de una serie neozelandesa que cuenta con la firma de Javier Olivares y el equipo de guionistas y transmedia de ‘El Ministerio del Tiempo’. La dirección es de Joaquín Llamas y la compleja e innovadora estrategia interactiva corre a cargo de RTVE Digital. ‘Si fueras tú’ se emite los lunes, a las 21:00 horas, en 'www.playz.es/sifuerastu'.

