RTVE. EL PSOE EXIGE AL PP QUE NO USE SU MAYORÍA EN EL SENADO PARA BLOQUEAR LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RTVE

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, pidió este martes al PP que no use su mayoría absoluta en la Cámara Alta para bloquear la renovación del Consejo de Administración de RTVE. Por su parte, Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, denunció que cada día que pasa sin poner en marcha la renovación se “fomenta el oscurantismo” en la Corporación.



Robles agregó que “la manipulación no puede continuar ni un minuto más” y que “cada día que pasa sin que se ponga en marcha el procedimiento” de renovación del Consejo de Administración de RTVE, se está “contribuyendo a esa política oscurantista que hay en RTVE. Es una vergüenza”. Porello, concluyó que el PP “es un poco responsable de la manipulación” por no poner en marcha el procedimiento.

Por su parte, Gil destacó que "no parece que haya ninguna voluntad por parte del PP, especialmente de las presidencias de Congreso y Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero, de convocar a las Mesas de ambas Cámaras para iniciar formalmente este proceso de renovación que empieza a ser ya urgente”.

El portavoz socialista hizo hincapié en que “urge la renovación y la salida de José Antonio Sánchez como presidente de la Corporación RTVE para acabar, de una vez por todas, con la televisión de partido que tiene el PP montada con RTVE a la medida de su propaganda y manipulación”.

También denunció que “el penúltimo ejemplo de esa manipulación informativa a la que el PP somete a TVE la hemos visto con la vergonzosa cobertura que la televisión pública ha hecho del 'caso Cifuentes': primero lo ignoraron, luego lo despacharon en un minuto dentro de otra información que alababa los presupuestos del Gobierno y, finalmente, 25 días después de estallar el escándalo 'Informe Semanal' trató el tema sin una sola mención al medio que lo destapó. El 'no presentado' de Cifuentes se lo han pasado ahora a TVE por su silencio informativo en este escándalo del máster”.

Gil recordó que cuando el PSOE presentó una modificación de la ley de RTVE en el Congreso lo hizo con dos objetivos muy claros: la salida urgente de José Antonio Sánchez como presidente de la Corporación, "declarado votante y simpatizante del PP", y el restablecimiento de la pluralidad y la independencia de RTVE, "restituyendo su carácter de servicio público"; “en las antípodas del modelo de televisión de partido que ha llevado a cabo el PP en estos años”.

“Lo que estamos pidiendo los socialistas es que se cumpla la ley. Existe el mandato legal del Parlamento de proceder a la renovación del Consejo de Administración de RTVE y de su Presidencia. Y no se está cumpliendo, única y exclusivamente, porque el PP quiere seguir manteniendo la TVE de la manipulación, la propaganda y la mentira”, agregó.

Por todo ello, inistió en que “desde aquí, requiero al presidente del Senado, al señor García Escudero, para que, públicamente, se comprometa, de forma inequívoca, con el mandato legal de renovar el Consejo de RTVE, y rehúse hacer uso de la mayoría parlamentaria que tiene el PP en esta Cámara, en el Senado, para vetar el documento acordado para que las Mesas del Congreso y el Senado den el pistoletazo de salida de la renovación de la cúpula del ente público RTVE”.

"Les recuerdo que el procedimiento acordado debe desarrollarse en 60 días desde su publicación en el BOE, por lo que antes del verano debería haber nuevo presidente y consejeros de la corporación pública, agregó. Cada día que pasan sin poner en marcha el mecanismo se “fomenta el oscurantismo” en RTVE, concluyó.



