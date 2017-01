RTVE Y ABC, PREMIOS 'PROTECCIÓN DE DATOS 2016'

Google Plus

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha galardonado a RTVE y a ABC entre otros medios, con sus 'Premios de Protección de Datos 2016’, que este año cumplen la vigésima edición.

Estos galardones reconocen los trabajos que promueven en mayor medida el conocimiento y la investigación del derecho fundamental a la protección de datos. De un total de 42 candidaturas presentadas, 11 en la categoría de Comunicación, 8 en la de Investigación y 23 en la nueva categoría de Buenas prácticas educativas en privacidad y protección de datos para un uso seguro de Internet, el jurado –compuesto por el Consejo Consultivo de la AEPD– ha concedido el premio principal de comunicación ex aequo al periodista Carlos Enrique Carrasco, del programa 'Repor' de RTVE, por el reportaje ‘Las redes las carga el diablo’, y a la Corporación RTVE, por su campaña de educación digital protagonizada por los personajes de ‘Big Band Clan’ y emitida en Clan TV, para difundir un uso responsable de Internet y las redes sociales entre los más jóvenes.

Asimismo, el jurado ha otorgado el accésit 'ex aequo' a la revista 'One Magazine', por los reportajes sobre privacidad en Internet englobados bajo el título ‘Se venden tus secretos’ y al periodista de ABC y abc.es, José Manuel Sánchez, por los reportajes publicados en la sección de tecnología, dedicados, entre otros aspectos, a la nueva normativa europea de protección de datos, el internet de las cosas o el cambio en los términos de uso de WhatsApp.

En la categoría de Investigación, el jurado ha otorgado el accésit en su modalidad de trabajos originales e inéditos a Laura Dávara Fernández de Marcos, por su trabajo ‘Menores en internet y redes sociales. Derecho aplicable y deberes de los padres y centros educativos – Breve referencia al fenómeno Pókemon Go’.

En la modalidad de investigación sobre trabajos originales e inéditos que tratan acerca del derecho a la protección de datos en países iberoamericanos, el jurado ha premiado a la candidatura de Karina Ingrid Medinaceli Díaz, por su trabajo ‘El tratamiento de los datos sanitarios en la historia clínica electrónica: caso boliviano’.

Respecto a la nueva categoría de Buenas prácticas educativas en privacidad y protección de datos para un uso seguro de Internet, el jurado ha concedido el premio en la modalidad dirigida a centros de enseñanza públicos, concertados y privados de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, al Colegio Sagrado Corazón Hijas de Jesús de Salamanca, por su labor continuada de concienciación sobre los riesgos asociados a Internet y el uso de las nuevas tecnologías.

Finalmente, en la modalidad que reconoce el compromiso de personas, instituciones, organizaciones y asociaciones, públicas y privadas que hayan destacado por el impulso y difusión entre los menores de edad de buenas prácticas para un uso seguro de internet, el jurado ha otorgado el premio a título póstumo a Emilio Aced Félez, que fuera responsable de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos de la AEPD, por su trayectoria profesional y, en especial, por su contribución en el terreno de la privacidad y protección de datos de los menores.

