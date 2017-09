RSC. UNICEF PIDE A LAS EMPRESAS INCORPORAR A LOS NIÑOS A SUS ESTRATEGIAS DE RSC

Google Plus

El impacto de las empresas en los derechos de la infancia “no puede limitarse al trabajo infantil”, según destacó el director adjunto de Incidencias de Unicef, Andrés Franco, este jueves en un desayuno para presentar el trabajo de la entidad en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Además de Andrés Franco, también participó la directora adjunta del Instituto Danés de Derechos Humanos, Tulika Bansal. Las empresas pueden tener un alto impacto en la infancia y juegan un papel importante a la hora de garantizar que se cumplan los derechos de los niños, según destacó Unicef en un comunicado.

Por este motivo, Franco destacó que Unicef tiene “documentados al menos diez tipos de impacto, como por ejemplo en la maternidad y la lactancia o el tiempo que pasan los padres con sus hijos”. Por eso es importante “que las empresas entiendan que en la medida en que puedan medir y conocer sus impactos sobre la infancia son mejores empresas, y su valoración es mejor”.

Para Tulika Bansal también es fundamental “evaluar los impactos sobre la infancia en algunos sectores”, y mostró situaciones que afectan de manera negativa a la vida de los niños, por ejemplo, “los voluntarios que trabajan en orfanatos sin verificarse que no tienen antecedentes penales, o las trabajadoras de las plantaciones de aceite de palma que trabajan hasta justo antes de dar a luz y se incorporan cuatro días después, por lo que no pueden amamantar a sus hijos y les dan leche de polvo de café, como he visto en Myanmar”.

Independientemente de su tamaño, ubicación o sector de actividad, cualquier empresa afecta a las vidas de millones de niños. Por ello, Unicef destacó que, estas empresas, pueden llevar a cabo acciones que eviten impactos negativos sobre la infancia, como por ejemplo daños causados por efectos en el medio ambiente, condiciones en las que sus padres son empleados, seguridad de los productos que se comercializan o cómo se publicitan.

Por otro lado, Unicef destacó que hay diferentes guías para facilitar la implementación de estos principios, y ellos proporcionarán apoyo a las empresas para guiarlas en la aplicación de acciones para promover los derechos de la infancia en tres ámbitos clave: el mercado, el lugar de trabajo y la comunidad.

