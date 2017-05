LA ROMERÍA DEL ROCÍO, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 5 JUNIO

La Romería del Rocío protagonizará el cupón de la ONCE del próximo 5 de junio, con motivo del 250 aniversario del Simpecado de la primera Hermandad que hizo el camino del Rocío, la de la Villamanrique de la Condesa, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen antigua de la virgen sobre el bordado del Simpecado.

El cupón fue presentado por el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, y el subdelegado territorial, José Antonio Toledo, en un acto celebrado en Casa Museo de Villamanrique, donde contaron con la presencia del alcalde de Villamanrique, José Solís y el presidente de la Hermandad del Rocío de Villamanrique, Roque Espinar.

Martínez subrayó que se trata de “uno de los fenómenos religiosos más paradigmáticos y singulares que se dan en España” y detalló que “es una romería que con el paso del tiempo se ha ido transformando hasta convertirse en lo que es hoy, un fenómeno de masas que trasciende el mero hecho religioso, y el ámbito estrictamente local, hasta erigirse en un patrimonio común que está íntimamente unido a la identidad de nuestro pueblo”.

Por su parte, Solís hizo hincapié en que “en Villamanrique somos rocieros y lo llevamos en la sangre, en las venas” y agradeció que “entidades como la ONCE utilicen su gran influencia en todo el ámbito nacional para que pueblos pequeños como Villamanrique tengan una significancia importante”.

En el acto han actuado la cantaora María Auxiliadora Rodríguez, de Moguer, afiliada a la ONCE, ciega total, y premio de la Bienal de Flamenco de la ONCE, que interpretó uno fandangos de Huelva, el coro de Villamanrique.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,50 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. El cliente tiene además la oportunidad, por 0,50 euros más, de jugar también a la serie, y ganar una ‘paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.

