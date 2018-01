Más de 48.000 bebés rohingyas nacerán este año en campamentos de refugiados

Más de 48.000 bebés rohingyas nacerán este año en los campamentos de refugiados y asentamientos improvisados de Bangladesh, donde las familias sobreviven con apenas comida y duermen en tiendas de campaña fabricadas con bambú y cubiertas por plásticos. De ellos, muy pocos nacerán en centros de salud y desde el primer día correrán un mayor riesgo de contraer enfermedades, sufrir desnutrición y, por lo tanto, morir antes de cumplir los cinco años, según advierte Save the Children basándose en fuentes estadísticas oficiales.



Rachel Cummings, experta en salud de Save the Children en el distrito de Cox’s Bazar, donde se encuentra uno de los campamentos más grandes de refugiados rohinygas, explica la difícil situación en la que se producirán estos partos: “En 2018 esperamos que nazcan 130 bebés cada día. La mayoría nacerán dentro de las tiendas de campaña, en parte debido a la escasez de centros sanitarios de calidad abiertos las 24 horas que ofrezcan atención obstétrica de urgencia. Las malas condiciones de higiene de los campamentos son un caldo de cultivo de enfermedades como la difteria, el sarampión y el cólera, de las que los recién nacidos son extremadamente vulnerables".

Save the Children dirige nueve centros de salud comunitarios en Cox’s Bazar con un personal formado por médicos, enfermeras y matronas. Cada centro atiende cada día a más de 70 personas, la mayoría de ellas mujeres embarazadas, madres primerizas o personas con enfermedades cutáneas, fiebre y desnutrición.



“Los partos dentro de las casas con la ayuda de matronas son comunes entre las familias rohingyas, pero hay un gran número de mujeres embarazadas y lactantes que necesitan asistencia sanitaria materna y que acuden a nuestros centros de salud”, explica Cummings.“Las organizaciones humanitarias estamos haciendo todo lo posible. Sin embargo, las necesidades son enormes y no contamos con los recursos y la financiación suficiente para garantizar que todas las madres y sus hijos reciban la atención médica que necesitan. Pedimos a la comunidad internacional que intensifique y proporcione fondos para esta respuesta con el fin de que los niños y las familias rohingyas continúen recibiendo el apoyo que tan desesperadamente necesitan”, concluye la experta de Save the Children.

Save the Children ha establecido en los campos de refugiados de Bangladesh más de 50 espacios para que los niños rohingyas puedan estar seguros, zonas dejuegos infantiles y programas de educación temprana. La organización también está distribuyendo alimentos, materiales para los refugios, kits de higiene y para el hogar, ropa de abrigo y mantas para el invierno. Desde septiembre de 2017 la ayuda de Save the Children ha llegado a más de 380.000 rohingyas en Bangladesh.