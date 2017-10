12.000 NIÑOS ROHINGYA LLEGAN CADA SEMANA A BANGLADESH HUYENDO DE LA VIOLENCIA EN MYANMAR

Las desesperadas condiciones de vida y las enfermedades transmitidas por el agua son las mayores amenazas para los más de 320.000 niños rohingya refugiados que han huido a Bangladesh desde finales de agosto. Solo en los últimos días han llegado unos 10.000 y cada semana llegan unos 12.000, según Unicef.

“Muchos niños rohingya refugiados en Bangladesh han presenciado en Myanmar atrocidades que ningún niño debería ver nunca, y todos han sufrido pérdidas tremendas”, aseguró el director ejecutivo de Unicef, Anthony Lake.

“Estos niños necesitan urgentemente comida, agua potable, saneamiento y vacunas que les protejan de las enfermedades que surgen en las emergencias", agregó. "Pero también necesitan ayuda para superar todo lo que han sufrido ya. Necesitan educación. Necesitan terapia. Necesitan esperanza. Si no les proporcionamos todo esto ahora, ¿cómo crecerán y se convertirán en ciudadanos productivos para sus sociedades? Esta crisis está robando su infancia. No debemos dejar que también robe su futuro”.

Más de medio millón de personas rohingya, casi el 60% de ellos niños, han cruzado desde finales de agosto a Cox’s Bazaar, distrito de Bangladesh, huyendo de la violencia en Myanmar. Se han unido a otros 200.000 que habían llegado previamente. Cada día llegan entre 1.200 y 1.800 niños.

MARGINADOS Y DESESPERADOS

Un nuevo informe de Unicef, titulado 'Marginados y desesperados: los niños rohingya afrontan un peligroso futuro', refleja que la mayoría de refugiados vive en asentamientos improvisados que están superpoblados y en condiciones insalubres. A pesar de los esfuerzos de ayuda internacional, encabezados por el Gobierno de Bangladesh, las necesidades esenciales de muchos niños no están cubiertas.

“Los refugiados siguen llegando, pero ya podemos ver los terribles peligros que afrontan los niños”, explicó el representante de Unicef en Bangladesh, Edouard Beigbeder. “Viven al raso y hay escasez de comida, agua y saneamiento. En estas condiciones, el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua es palpable”.

En los campos se han detectado niveles altos de desnutrición severa aguda y faltan servicios prenatales para madres y bebés. Además, Unicef advierte de que es necesario ampliar el apoyo a los niños traumatizados por la violencia.

Según el informe, debido al establecimiento caótico de los campos, los niños y jóvenes podrían caer presa de traficantes y otras personas que podrían explotarles y manipularles.

Unicef ha hecho un llamamiento para que se ponga fin a las atrocidades contra los civiles en el estado de Rakhine (Myanmar) y para que los actores humanitarios obtengan acceso inmediato e ilimitado a todos los niños afectados por la violencia allí. En estos momentos Unicef no tiene acceso a los niños rohingya al norte del estado de Rakhine.

El informe incide en que se necesita una solución a largo plazo, que aborde la apatridia y la discriminación, como recomienda la Comisión Consultiva del Estado de Rakhine.

PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA

Antes de la conferencia internacional de donantes que tendrá lugar el próximo día 23 en Ginebra, Unicef insta a los donantes a que respondan con urgencia a las necesidades del Plan de Respuesta Humanitaria para Bangladesh, que han lanzado las agencias humanitarias de Naciones Unidas.

Se ha realizado un llamamiento por valor de 76,1 millones de dólares (64,3 millones de euros) para abordar las necesidades más inmediatas de los niños rohingya, tanto los recién llegados a Bangladesh como las que ya estaban allí y los de las comunidades de acogida vulnerables.

La prioridad del llamamiento es aumentar la provisión de agua, saneamiento e higiene, ya que preocupa un posible brote de diarrea y otras enfermedades transmitidas por el agua. La mayoría de niños rohingya no están completamente vacunados contra enfermedades como el sarampión. Unicef se está centrando también en proporcionarles servicios de aprendizaje y apoyo en los espacios amigos de la infancia, y está trabajando con sus aliados para abordar la violencia de género.

Unicef pide acciones urgentes para cuatro áreas clave: Apoyo internacional y fondos para los Planes de Respuesta Humanitaria para Bangladesh y Myanmar; protección para los niños rohingya y sus familias y acceso humanitario inmediato e ilimitado para todos los niños afectados por la violencia en el estado de Rakhine; apoyo a una vuelta de refugiados rohingya a Myanmar segura, voluntaria y digna; y una solución a largo plazo para la crisis, que incluya la implementación de las recomendaciones de la Comisión Consultiva del Estado de Rakhine.

