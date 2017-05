EL ACTOR PABLO RIVERO SOBRE SU PRIMERA NOVELA: "ES UN THRILLER QUE NACIÓ DE UNA PESADILLA"

El actor Pablo Rivero, que interpreta a Toni Alcántara en la popular serie de TVE 'Cuéntame cómo paso', acaba de presentar su primera novela, 'No volveré a tener miedo', "un thriller sobre un falso hecho real que nació de una pesadilla que tuve hace años".

Rivera, en declaraciones a Servimedia, da más pistas sobre esa pesadilla que ha servido de base para su primera novela. "Cuando estaba en la universidad estudiando Comunicación Audiovisual, cuando aún vivía en casa de mis padres, tuve esa pesadilla que me asustó y que se quedó un tiempo en mi cabeza y ahora es mi novela, aunque en un principio pensé que fuera un corto, pero para acercarte al miedo tienes que conocer a los personajes y eso lo haces con la literatura".

'No volveré a tener miedo' transcurre en los años 90, "unos años muy negros, mediáticamente hablando, con muchos sucesos como el asesinato de las niñas de Alcàsser. La familia protagonista de la novela está viendo esos sucesos por la televisión. Es una familia que no habla, que tiene una doble vida, una familia en la que cualquiera pude ser víctima o verdugo".

A pesar de esta incursión literaria, Rivero asegura que seguirá trabajando como actor, aunque reconoce que escribir le hace feliz. "Me da una satisfacción personal maravillosa. Me encantaría que ya hubiera lectores esperando otro trabajo mío, como me ocurre a mí", dijo.

Se declara fan de Truman Capote y concluye que su novela no tiene nada que ver con 'La chica del tren', aunque ha jugado "con el morbo del falso real".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso