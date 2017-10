LA RIOJA. ALCAMPO LOGROÑO, LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA Y RTVE LA RIOJA, ENTRE LOS GALARDONADOS CON LOS PREMIOS SOLIDARIOS ONCE

La ONCE entregó este lunes los Premios Solidarios ONCE La Rioja a Alcampo Logroño, el Centro Territorial de RTVE en La Rioja, Aránzazu Sola Marcilla, la Universidad Internacional de La Rioja y la Jefatura Superior de la Policía Nacional en La Rioja.

La organización pretende reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia y en esta edición, el jurado ha destacado especialmente su compromiso con la ‘Diferencia, como un valor que enriquece a la sociedad’.

El acto de entrega de los galardones contó con la presencia de la presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González; la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Martín; la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra; el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Javier Muñoz,

La ceremonia contó también con la presencia de la delegada territorial de la ONCE en La Rioja, Estefanía Mirpuri; la presidenta del Cermi La Rioja, Manuela Muro, y el presidente de la Plataforma Autonómica del Tercer Sector Social, Emilio Carreras, entre otras autoridades.

En la categoría ‘ONG, Entidad, Organización o Institución’, el premio ha sido para la Universidad Internacional de La Rioja. UNIR, la Universidad en Internet, se creó para atender la demanda social de las personas que no pueden acudir a las universidades presenciales y deben compatibilizar la obtención de un título con sus obligaciones profesionales y familiares.

Como ‘Medio de Comunicación, Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación’, el premio ha recaído en el Centro Territorial de TVE La Rioja. Telerioja, como ha sido conocida a lo largo de los años, ha estado presente en todos los acontecimientos culturales, festivos, deportivos, políticos, económicos y sociales que se han ido sucediendo en la comunidad.

En el apartado de ‘Persona Física’, se ha galardonado a Aránzazu Sola Marcilla, por el interés y dedicación con el que puso en marcha la asociación Ada-Alfaro. Aránzazu conoció de cerca toda la problemática asociada a la enfermedad del Alzheimer a raíz de sus estudios, formándose y creciendo año tras año profesionalmente en todo lo que ha hecho falta para que la asociación fuera creciendo.

Por su parte, el hipermercado Alcampo Logroño se alzó con el premio en la categoría ‘Empresa’ porque desde su implantación en la ciudad ha asumido su responsabilidad social, incluyendo a sus grupos de interés en las reflexiones que se realizan y comunicando sus avances con total transparencia y trabaja desde hace años para hacer realidad en toda su estructura el compromiso de inclusión de personas con discapacidad.

Finalmente, en la categoría de ‘Administración Pública’, se reconoció a la Jefatura Superior de la Policía Nacional de La Rioja, ya que, en colaboración con las entidades representativas de la discapacidad, trabaja para alcanzar el objetivo de la inclusión y normalización de las personas con discapacidad y sus familias, haciendo accesible la realización de las actividades correspondientes (denuncias, obtención DNI y pasaportes, etc.) en sus nuevas dependencias.

