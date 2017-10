ANA PASTOR PIDE “REVISAR” LA ASISTENCIA SANITARIA QUE SE DA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, hizo hincapié este lunes, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud mental, en que actualmente en España “tenemos una asistencia sanitaria que creo que hay que revisar en algunos aspectos, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la integración de las personas”, y destacó la importancia de “trabajar en la integración real”.

Pastor se expresó en estos términos durante un acto organizado por la Confederación Salud Mental España en la Sala Constitucional de la Cámara Baja, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este martes y que este año, en su 25 aniversario, pone el foco en la integración laboral de las personas con problemas de salud mental, bajo el lema ‘Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras’.

“Tenemos una muy buena red sanitaria”, aseguró la presidenta del Congreso y exministra de Sanidad, que también reconoció que “sin duda todavía hoy la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud plantea algunos problemas que tienen que ver mucho con el tratamiento en las unidades de apoyo, que en muchos casos son insuficientes”, así como defectos en cuanto a “las estructuras posteriores a la hospitalización”, en referencia a las unidades de día, las unidades de atención permanente y los programas de atención a las familias.

El presidente de Salud Mental España, Nel González, alertó de que “no podemos seguir permitiendo que solo el 15,9% de las personas con problemas de salud mental tengan empleo”, por lo que reivindicó “explorar vías dentro del empleo ordinario” para mejorar esta situación, “más allá del empleo protegido”.

En este sentido, destacó la importancia de que se garantice el respeto a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y “dejemos de ver como una amenaza aquello que no entendemos o es diferente”.

Asimismo, calificó de “sangrante” que, a día de hoy, a las personas con problemas de salud mental “se les vulneren derechos como votar y tener una familia” y remarcó que “la empatía, la serenidad, la escucha activa, el cariño y el respeto son algunas de las estrategias que favorecen la inclusión” de estas personas.

NO ESTIGMATIZAR

La campaña de este año reclama a los empleadores que faciliten que las personas con problemas de salud mental ejerciten su derecho a acceder y mantener un empleo, adaptando sus puestos de trabajo y eliminando las barreras, y hace un llamamiento a que en los entornos laborales se hable sin tabúes y se cuide la salud mental como un aspecto más de la salud de las personas.

Durante el acto, la compañía ‘La Rueda. Teatro Social’ interpretó una escena en la que se denunció que los medios de comunicación no ayudan a que la población entienda cuál es el problema de estas personas, perpetuando su estigmatización y provocando que se las trate con miedo y con paternalismo.

Pastor informó de que “los trastornos mentales afectan a más de un 9% de la población”, pero, a pesar de ello, “sigue habiendo ocultación en la sociedad”, y reivindicó la necesidad de que se trabaje la salud mental en las aulas, se avance en el diagnóstico precoz y se elimine el estigma para así lograr su integración real.

El acto contó con la presencia de diputados y senadores de los diferentes grupos parlamentarios, además del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pilar Villarino; el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, y varios representantes del mundo de la discapacidad.

Durante el acto se leyó también un manifiesto con motivo de esta jornada mundial. Aunque el Día Mundial de la Salud Mental es el 10 de octubre, a lo largo de todo este mes las más de 300 entidades que forman el movimiento asociativo de personas con problemas de salud mental y sus familiares en España realizan numerosas acciones informativas, de sensibilización y de reivindicación tanto para promover la salud mental como para defender los derechos y la inclusión social de las personas con trastorno mental.

