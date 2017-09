WOMEN’S LINK PIDE "LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR INMEDIATA" DE UNA MADRE Y SU HIJO QUE LLEGARON EN PATERA

Las organizaciones Women’s Link Worldwide y La Merced Migraciones pidieron este jueves "al Estado español la reunificación familiar inmediata" de una madre de Costa de Marfil y de su hiijo de cuatro años, que llegaron a España en patera hace más de cinco meses.

Oumo y su hijo llegaron a territorio español en diferentes pateras. La embarcación en la que viajaba el niño fue trasladada a Melilla. En cambio, la zodiac en la que viajaba Oumo alcanzó la península y fue trasladada a Jerez.

"Desde el primer momento", explica Women’s Link Worldwide, "Oumo ha expresado su voluntad de reunirse con su hijo, pero las autoridades españolas no han tomado ninguna medida para hacerlo posible".

El menor se encuentra en un centro de acogida de menores en Melilla y, "a pesar de haber realizado todos los trámites posibles, como la realización de análisis de ADN y la aportación de documentación y fotografías que demuestran su vínculo con el niño, el Servicio de Protección de Menores de Melilla no le ha dado respuesta a Oumo ni ha realizado ninguna acción para reunirlos, vulnerando gravemente sus derechos", concluyen ambas organizaciones.

Oumo y su hijo llegaron a España en patera desde Marruecos, pero en momentos diferentes. El niño cruzó en marzo de 2017 acompañado por su tía, mientras su madre reunía el dinero suficiente para poder pasar y reunirse después con ellos. La embarcación en la que viajaban el niño y su tía fue interceptada por las autoridades, siendo finalmente trasladados a Melilla. El niño fue internado en un centro de acogida para menores y su tía no pudo volver a verle.

Por su parte, Oumo llegó a la península un mes después y tras pasar por el CIE de Algeciras fue trasladada a Jerez, donde reside actualmente en un centro de acogida para personas migrantes. Desde allí ha hecho todo lo posible para ponerse en contacto con su hijo, incluso intentando llamarlo el día de su cumpleaños. Sin embargo, a día de hoy no ha conseguido hablar con él.

“El Estado español no puede quedarse con los hijos e hijas de las mujeres migrantes por el simple hecho de que se encuentren en situación administrativa irregular. Eso es discriminación y racismo. Oumo está sufriendo y está muy preocupada por no saber cómo está su hijo y porque las autoridades puedan comenzar un proceso de adopción sin su consentimiento, como ya ha ocurrido en otras ocasiones”, explicó Teresa Fernández, abogada de Women’s Link.



