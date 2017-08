((AVISO: Esta información sustituye a la transmitida hoy con el siguiente titular: "Discapacidad. ‘Retrón’, un libro que habla de superhéroes con discapacidad")) DISCAPACIDAD. ‘RETRÓN’, UNA MIRADA HONESTA SOBRE EL DÍA A DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Personas en silla de ruedas, con bastón o con prótesis son los protagonistas del libro ‘Retrón. Querer es poder (a veces)’, cuyas páginas no relatan “una discapacidad al uso” ni son “un catálogo de lamentaciones”, sino “una mirada honesta a la discapacidad desde dentro”.

Así lo afirmó su autor, Raúl Gay, en declaraciones a Servimedia. Para ello, utiliza la palabra ‘retrón’, con el fin de “hablar de la discapacidad con un tono diferente para cambiar el discurso. Este libro es un ensayo sobre discapacidad que intenta aportar un discurso intermedio entre los dos actuales”.

“Por un lado, el que trata a la discapacidad como una enfermedad, un estigma o una marginación, y por el otro, el que habla de superhéroes, de gente con discapacidad que tiene una vida normal porque trabaja, viaja e intenta hacer las mismas cosas que los demás, en silla de ruedas o con un bastón. Este es el camino que he querido transmitir, porque es el más realista”, añadió.

Gay cuenta su propia discapacidad, ya que tiene el síndrome de Roberts, una enfermedad rara genética autosómica recesiva, que se caracteriza por un retraso en el crecimiento prenatal y malformaciones en las extremidades. Por ello, el autor de ‘Retrón’ nació sin brazos, sus manos salen de los hombros y sus cortas piernas necesitan de prótesis para caminar, por lo que esta enfermedad se confunde con los efectos que provoca la talidomida.

“En este libro alterno capítulos más reflexivos con capítulos más biográficos. He intentado contar las cosas con honestidad, como mi cruda experiencia al pasar por 14 operaciones, postoperatorios, transfusiones… Si tienes una discapacidad todo cuesta más tiempo, mucho más esfuerzo y mucho más dinero. El simple hecho de levantarse de la cama ya supone un sobreesfuerzo para mí, porque necesito un asistente personal que me ayude a ducharme y vestirme”, explicó.

A su juicio, “la Ley de Dependencia fue un paso, pero hay que dar muchos más, porque seguimos en desigualdad y desventaja. Por ejemplo, si mi compañero de trabajo y yo cobramos el mismo sueldo, yo cobro menos porque tengo más gastos en ortopedia, silla de ruedas, asistente personal, etc. Por ello, el Estado debería aportar unas ayudas extras para llegar a una igualdad de condiciones, ya que una discapacidad sin recursos económicos se convierte en una exclusión absoluta”.

Gay es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Periodismo por la Universidad de Zaragoza y trabaja desde hace una década en prensa, televisión y comunicación. Este aragonés tampoco se olvida del humor y del sexo en ‘Retrón’, de la editorial Next Door Publishers.

