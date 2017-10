Prensa nacional: el relevo de Puigdemont para el 21-D y la querella de la Fiscalía contra el Govern

El Mundo: La Fiscalía se querellará contra el Govern por rebelión en la Audiencia y contra la Mesa en el Supremo

La disolución fulgurante del Parlament ha cambiado los planes de la Fiscalía. La querella única que se va a presentar este lunes en el Tribunal Supremo contra todos los presuntos responsables de la rebelión se dividirá en dos. El grueso de los querellados irá a parar a la Audiencia Nacional, y sólo los pocos que han mantenido su condición de aforados se incluirán en la querella ante el Supremo.

La querella se dirigirá contra los miembros del Govern destituido y contra los integrantes de la Mesa del Parlament que tramitaron la votación de la declaración de independencia. Sólo estos últimos mantienen a fecha de hoy su aforamiento, ya que al pertenecer a la diputación permanente conservarán sus actas hasta las nuevas elecciones. Se trata de Carme Forcadell, Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet. Como aforados, y conforme al Estatut, sólo pueden ser imputados por el TSJ de Cataluña o por el Supremo. La Fiscalía opta por el Alto Tribunal, al entender que el delito y sus efectos exceden el ámbito de la comunidad autónoma.





El País: Los partidos secesionistas se inclinan por ir a las elecciones

El independentismo ya aborda el debate sobre cómo se presenta a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Conscientes de que concurrir a estos comicios equivale a acatar la legalidad constitucional, tanto la antigua Convergència Democrática como Esquerra Republicana se plantean ahora si es posible articular una candidatura conjunta o, al menos, pactar un programa común mínimo que refleje la “excepcionalidad” de estos comicios.



La Vanguardia: El Gobierno opta por una presencia notoria pero no invasiva del Estado

Demostrar que la administración catalana está bajo la dirección del Gobierno central, pero que la presencia estatal no se vea como una ocupación. Esa es la obsesión de la Moncloa en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No habrá pues desembarco de miembros del Gobierno central en Catalunya.

Este es el difícil equilibrio y la compleja operación en la que se ha embarcado Mariano Rajoy. El Gobierno estará hoy en cuerpo y alma volcado en esta tarea, en un día que el Ejecutivo considera clave para evaluar las dificultades que tendrá la intervención de la Generalitat para poner fin al desafío soberanista.



El Confidencial: Un frente soberanista dividido busca relevo a Puigdemont para el 21-D

Josep Carner siempre fue un poeta difícil. Difícil como el dilema al que se enfrentan ERC y el PDeCAT: ¿cómo presentarse a unas elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre si la pasada semana declararon la república en el Parlament?.

Carner decía que “aquells que es migren, com d’un corcó, de la superioritat d’altri/ Mai no faran ni bons conspiradors”, que en una traducción muy libre significaría que “aquellos que huyen como insectos de la superioridad ajena no servirán para conspiradores”. En esa misma línea, si los partidos independentistas quieren seguir conspirando, han de presentarse a las autonómicas que ha convocado Mariano Rajoy al aplicar el artículo 155 de la Constitución.