Prensa nacional: la prisión de Sánchez y Cuixart da oxígeno al independentismo

El Mundo: Los catalanes, "a merced de un poder que no reconoce límite alguno", según el Constitucional

La actuación de la mayoría independentista del Parlament "ha puesto en riesgo máximo" los derechos de todos los catalanes, a quienes ha dejado "a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno".

Así lo afirma el Pleno del Tribunal Constitucional en una sentencia en la que declara la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley de Referéndum, que hasta ayer estaba sólo suspendida y desde hoy, jurídicamente, ya no existe.

La inconstitucionalidad de la Ley es "patente", y el Alto Tribunal no ha tenido problema alguno en alcanzar la unanimidad con la que viene resolviendo los recursos que afectan al proceso independentista. Un reflejo de esa inconstitucionalidad evidente es el hecho de que la Generalitat, por primera vez y pese a haberse personado en el procedimiento, desistiera de presentar alegaciones en defensa de su propia Ley.



El País: La prisión de Sánchez y Cuixart da oxígeno al independentismo

El independentismo interpretó ayer como un aval a su tesis de ruptura con España el encarcelamiento de los dos líderes civiles del secesionismo: el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Miembros del Govern, de Junts pel Sí y de la CUP, además de ambas entidades, sostuvieron que la vía negociadora es cada vez más difícil y algunos de ellos apuntaron a una proclamación formal de la independencia “en pocos días”, según afirmó una diputada de la CUP. El Ayuntamiento de Barcelona suspendió sus actividades durante dos días. Miles de personas se manifestaron anoche en la capital catalana y en otras ciudades para exigir la libertad de Sànchez y Cuixart.



La Vanguardia: Los ministerios asumirán el poder en Catalunya mientras la autonomía esté suspendida

No hay un artículo 155 blando y otro duro. Llegado a la actual situación, sólo cabe suspender la autonomía de Catalunya, aseguran fuentes gubernamentales, que reconocen la dificultad de aplicar las medidas que habrá que tomar, quizás ma­ñana, ante la falta de respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento del Gobierno, que le ha emplazado a revocar la declaración de independencia o a admitir que no la ha proclamado.

Mariano Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría, con informes de todos los ministerios y asesorados por los servicios jurídicos del Estado, han concluido que no hay otra vía. Pero no apartarán a Puigdemont de su cargo, y no nombrarán a otro president. Seguirá en su cargo, pero despojado de sus competencias, que asumirá el Estado.



El Confidencial: CaixaBank y Sabadell pierden 9.000 millones en depósitos por el desafío independentista

Los grandes bancos de origen catalán empiezan a explicar a sus inversores el impacto que ha tenido en su balance la tensión política derivada del órdago secesionista de la Generalitat de Cataluña. Según han confirmado varias fuentes, tanto CaixaBank como Banco Sabadell han concretado a sus grandes accionistas institucionales el dinero que salió de sus cuentas por el temor de sus clientes a la declaración unilateral de independencia (DUI).

En total, unos 9.000 millones de euros durante la semana posterior al referéndum ilegal del 1-O y los días siguientes al anuncio del cambio de sede de ambas entidades.