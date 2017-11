Prensa nacional: Puigdemont en libertad en Bélgica y Xavier Trías en los 'Papeles del Paraíso'

El Mundo: el juez belga deja en libertad con medidas cautelares a Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros

El juez belga ha dejado en libertad con medidas cautelares al presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consellers que le acompañan en Bruselas, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), informan fuentes de la Fiscalía de Bruselas.

De esta forma, no tendrán que ingresar en prisión mientras la instancia superior, la llamada Chambre du Conseil, se pronuncia en los próximos 15 días sobre la petición de entrega de España. Pero durante ese tiempo tampoco podrán abandonar Bélgica y deberán presentarse ante la autoridades judiciales cuando así sea requerido. Una de las medidas cautelares es que deben tener una dirección fija.



El País: Ciudadanos, PSC y PP hablarán de acuerdos después del 21-D

Los partidos catalanes no soberanistas —Ciudadanos, PSC y PP— afrontan por primera vez unas elecciones autonómicas con un discurso común que no esconden: la defensa de la unidad de España, de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. La posibilidad de una lista unitaria constitucionalista —a semejanza de la que intentan algunos partidos independentistas— no está sobre la mesa; sí lo está el escenario de un pacto postelectoral, aunque se antoja muy complicado.



La Vanguardia: el abogado de Comín y Serret: “La juez Lamela evidencia que no es imparcial al añadir dos delitos a la querella”

El abogado de los exconsellers de la Generalitat, Toni Comín y Meritxell Serret, se ha vanagloriado por la decisión del juez belga de dejar en libertad provisional a sus clientes, al expresident Carles Puigdemont y los otros dos exconsellers, Clara Ponsatí y Lluís Puig, pero ha denunciado la falta de imparcialidad en la que a su juicio incurre la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.



El Confidencial: Xavier Trías en los Papeles del Paraíso: "No tengo idea de ningún trust de mi familia"

El exalcalde de Barcelona y actual portavoz del PDeCAT en el consistorio figura junto a sus padres y hermanos en el fideicomiso The JTB Family Settlement, un vehículo para ocultar activos[Consulta el especial sobre los Paradise Papers]El pasado viernes, en una entrevista realizada en el Parlament de Catalunya por La Sexta y El Confidencial, el exalcalde de Barcelona aseguró que desconocía la existencia de esta estructura offshore. “No tengo ni idea porque nunca me he cuidado de esto. Si esto es verdad, no tengo ni idea”.