Prensa nacional: la prisión aviva la candidatura única y Puigdemont exige que se libere al exgovern

El Mundo: La prisión a Junqueras y los exconsellers aviva la candidatura única

La lista unitaria del independentismo para las elecciones del 21-D que parte del soberanismo rechaza cobró ayer fuerza a raíz del encarcelamiento de más de la mitad del Govern por orden de la Audiencia Nacional.

La indignación generalizada que ha provocado en los partidos secesionistas la decisión de la juez Carmen Lamela ha avivado, en paralelo, la opción de que se reedite una fórmula similar a Junts pel Sí (JxSí) pese a las diferencias acumuladas e indisimulables entre sus socios, PDeCAT y ERC. Con una baza con la que no contaban hasta ayer, la de incluir en la lista a políticos encarcelados.



El País: Puigdemont sobre los encarcelamientos: “Es un golpe contra las elecciones del día 21 de diciembre”

Rotunda reacción del autoproclamado Gobierno legítimo de la Generalitat. Tras ver las imágenes de sus exconsejeros metidos en furgonas de la Guardia Civil en dirección a la cárcel, Carles Puigdemont ha cargado "contra el Estado español", que "embiste con una furia desbocada y lo amenaza todo”, ha dicho el expresidente catalán desde Bruselas, en un mensaje emitido por la televisión autonómica TV3. Puigdemont ha exigido la “liberación inmediata” de sus exconsejeros, en prisión por decisión de la juez Carmen Lamela, y ha hecho un llamamiento al "pueblo catalán" para “combatir” ese “ataque” con serenidad; sin violencia.



La Vanguardia: La juez baraja penas de hasta 50 años de cárcel para justificar la prisión del Govern

Nueve ex miembros del Govern, incluido su ex vicepresidente Oriol Junqueras, entraron en torno a las 8 y media de la mañana de este jueves a la Audiencia Nacional y no volvieron a salir hasta doce horas después. Lo hacían en furgón de la Guardia Civil camino a los centros penitenciarios de Estremera y Soto del Real. Excepto el ex conseller de Economía, Santi Vila, que saldrá de la cárcel este mismo viernes tras pagar una fianza de 50.000 euros, el resto no tienen fecha de salida.

La juez Carmen Lamela ordenó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para Junqueras, Jordi Turul, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Carles Mundó. Considera que existen riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.



El Confidencial: Los encarcelados pueden presentarse en las listas a las elecciones del 21-D

Los 'exconsellers' encarcelados por la jueza Carmen Lamela pueden legalmente presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, incluso aunque permanecieran en la prisión hasta ese día. Legalmente, no tienen limitado ninguno de sus derechos, en este caso el de sufragio pasivo, es decir, el de ser elegible. Incluso, podrían tomar posesión de su escaño en el mes de enero, aunque permanezcan entonces aún en prisión.De hecho, salvando las muy evidentes diferencias entre este caso y los de terrorismo, era práctica habitual en los años ochenta que la izquierda 'abertzale' presentara en sus listas en el País Vasco a personas encarceladas, como forma de visualizar su situación.