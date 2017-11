Prensa nacional: la justicia llama al independentismo con Puigdemont en Bruselas

El Mundo: Puigdemont forzará su arresto y abandona al Govern ante la juez de la Audiencia Nacional

Los 20 cabecillas de la presunta rebelión gestada en Cataluña para declarar la independencia se enfrentan este jueves a la posibilidad de ir a prisión o de que la Justicia ordene su arresto. Catorce miembros del Govern destituido están citados en la Audiencia Nacional a las 9.00 horas y seis responsables de la Mesa de la Cámara, ante el Tribunal Supremo media hora después. No todos los citados se presentarán. Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros seguían este miércoles en Bruselas desafiando a la citación. El propio abogado del expresident comunicó su intención de no asistir.



El País: la huida hacia adelante del secesionismo llega a la justicia

La carrera de los líderes políticos de Cataluña para imponer la independencia de esta comunidad fuera de las vías legales y dinamitando la Constitución llega hoy a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. En dos jornadas sin precedentes en 40 años de democracia, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y 13 exconsejeros de su Govern y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros y exmiembros de la Mesa de la Cámara deberán comparecer ante la Justicia imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.



La Vanguardia: la ANC llama a concentrarse frente al Palau y el Parlament para protestar por la “persecución judicial”

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha llamado a concentrarse este jueves a las doce del mediodía ante los centros de trabajo, justo el día que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han citado a declarar a Carles Puigdemont y los consellers cesados y a Carme Forcadell y los miembros de Mesa del Parlamento respectivamente.

“Demostremos que no nos acallarán ni con el 155 ni con la persecución judicial de nuestros representantes legítimos”, pide la convocatoria que se ha difundido a través de las redes sociales.



El Confidencial: Artur Mas maniobra en la sombra para reeditar JxSí pese a la oposición de ERC

La convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre ha descolocado a los partidos independentistas. La veda se ha abierto y las espadas están en alto, pero no contra el ‘unionismo’, sino en una dura pugna interna para capitalizar el voto separatista. El principal protagonista en estos momentos vuelve a ser Artur Mas, el expresident' de la Generalitat, convertido de la noche a la mañana en la ‘bestia negra’ de sus rivales de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).