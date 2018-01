Prensa nacional: Otro año de pérdida de poder adquisitivo para asalariados, funcionarios y pensionistas

El Mundo: Otro año de pérdida de poder adquisitivo para asalariados, funcionarios y pensionistas





Lo acuciante de la situación queda patente en que el Gobierno del Partido Popular, que ha sido un firme defensor de la austeridad y la contención salarial, ya ha repetido en varias ocasiones que los salarios deben subir de manera sensible.

Lo dijo la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y lo ha dicho también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero la realidad es que, tras tres años con crecimientos del Producto Interior Bruto (PIB) superiores al 3% y con una previsión de crecimiento medio del 2,5% para los próximos ejercicios, los asalariados inician 2018 con la amenaza de una nueva pérdida de poder adquisitivo que también afectará a pensionistas y funcionarios.

El País: Fomento niega su responsabilidad en el caos de la AP6





El Gobierno desvió la responsabilidad del caos creado en la AP-6 por el temporal de nieve hacia la concesionaria Iberpistas, a la que ha abierto un expediente informativo. La vía de peaje permaneció ayer hasta 18 horas cerrada y con miles de vehículos atrapados por el temporal.

El ministro Íñigo de la Serna ha explicado que se trata de un expediente informativo para recabar toda la información, evaluarla y, si procede, llevar a cabo un procedimiento de sanción a la conesionaria, que, como la DGT, también descargó resposabilidades en los conductores.

La Vanguardia: El auto del Tribunal Supremo aleja aún más la vuelta de Puigdemont





El auto del Tribunal Supremo por el que tres magistrados rechazaron dejar en libertad al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aleja aún más la opción de que el ex presidente, Carles Puigdemont, vuelva a España.

El líder de la formación independentista más votada en Catalunya se marchó para no enfrentarse ante la Justicia después de la declaración unilateral de independencia. Desde su salida no ha vuelto y no aclara si pretende hacerlo.

El Confidencial: Puigdemont ofreció entregarse a la Justicia a cambio de ser investido 'president'





Carles Puigdemont ofreció regresar a España y entregarse a la Justicia si a cambio se le permitía ser investido presidente de la Generalitat.

Según apuntan fuentes del entorno del político catalán en la capital belga, el ex 'president' hizo llegar esta idea al Gobierno de Mariano Rajoy, pero el Ejecutivo nunca llegó a considerarla.

La negativa —combinada con la decisión del Tribunal Supremo de que Oriol Junqueras siguiese en la cárcel— ha sumido al independentismo en la confusión y la discrepancia.