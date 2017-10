Prensa económica: el Ibex 35 abre a la alza y CaixaBank gana un 4%

Expansión: El PIB crece un 0,8% en el tercer trimestre

La economía española creció un 0,8% entre julio y septiembre, lo que supone una leve moderación en comparación con el aumento del segundo trimestre (un 0,9%).

Así lo ha adelantado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se analiza la evolución del producto interior bruto (PIB) respecto a un año antes, la variación ha sido del 3,1%, una tasa igual a la registrada en el segundo trimestre del año. El INE dará a conocer los datos detallados de la Contabilidad Nacional el próximo 30 de noviembre.

Con el crecimiento del 0,8% registrado en el tercer trimestre se acumulan ya 16 trimestres consecutivos de avances. La tasa interanual, por su parte, acumula 15 trimestres en positivo, los últimos diez registrando valores iguales o superiores al 3%.



ElEconomista: Ánimos renovados en el Ibex 35: el selectivo debe batir los 10.410 puntos

Ánimos renovados en la renta variable en una jornada en la que el Ibex 35 recupera la cota de los 10.300 puntos. La bolsa española retoma las subidas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre. Los valores catalanes, CaixaBank y Sabadell, lideran las alzas del selectivo.

A pesar de las subidas de la sesión, la bolsa española abrió la semana pasada la puerta a que el proceso consolidativo lateral bajista de los últimos meses tenga una continuidad en las próximas sesiones. El selectivo español no sólo no logró superar el nivel fundamental de los 10.410 puntos, clave para que se pueda confiar en un movimiento alcista sostenible en el tiempo, sino que, a cierre del viernes, registró descensos que le acercaron a la resistencia que clave que no debe ser perdida si no se quieren tener evidencias que abran la puerta a ver más caídas en bolsa.





Cinco Días: Ibex 35, en directo: Menos tensión en Cataluña: el Ibex abre con alza del 1,5% y CaixaBank gana el 4%

La crisis en Cataluña baja de intensidad, la deuda se relaja y el Ibex recobra el pulso. La respuesta del Estado a la declaración de independencia del Parlament llegó el viernes con los mercados europeos ya cerrados y la tranquilidad durante el fin de semana da aire al Ibex, que este lunes busca recuperarse del susto. El índice ha arrancado el día con alzas del 1,5%, después del batacazo del viernes, cuando el índice español se desmarcó de las subidas en Europa y bajó un 1,4% y, con los valores más ligados a Cataluña y la banca como los más penalizados.

Hoy la tendencia es justo la contraria. Mientras Europa se debate entre las ganancias y las pérdidas, el Ibex sube con decisión. De hecho, en CaixaBank las compras han retrasado la apertura, y el valor recupera un 4%, mientras Banco Sabadell gana más del 3,5%.