Resumen de prensa: Madrid y Barcelona negocian; temor por los civiles en la batalla de Mosul

El delegado de Gobierno en Barcelona ha asegurado que el gobierno de Mariano Rajoy y el de Puigdemont están negociando en secreto, algo que este último ha negado. En todo caso, duda de cualquier oferta que llegue de Madrid.

En Mosul, el último bastión de Estado Islámico en Irak, ha comenzado la última ofensiva y se teme por los civiles.

ESPAÑA

El Mundo: La Policía admite fallos en la custodia de la mochila del 11-M

El informe sobre los atentados del 11-M localizado por la Policía y remitido a la Audiencia Nacional resume en 17 puntos sus «conclusiones» sobre la actuación policial tras la masacre de Madrid. Su visión se centra en la gestión de la polémica mochila de Vallecas, la prueba clave en la que se sustentó la sentencia y el relato de hechos sobre el asesinato de 191 personas. Este informe fue elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (Barc), creada por el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino.

El País: La Generalitat acepta dialogar con Rajoy aunque desconfía de su oferta

La Generalitat reiteró este domingo que está dispuesta a negociar con el Gobierno de Mariano Rajoy hasta el último momento para reconducir la situación política de Cataluña, pero recela de la propuesta que pueda plantear. Lo aseguró el presidente, Carles Puigdemont, quien, pese a su escepticismo, dijo que le “gustaría” iniciar ese diálogo, al igual que lo hizo la vicepresidenta, Neus Munté, que manifestó su confianza de que las conversaciones sean francas y claras aunque ambos dijeron no renunciar a la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña que el Ejecutivo central rechaza de plano. Dos son las razones para su cautela: su compromiso público de celebrar la consulta y la continua disminución de inversiones estatales.

La Vanguardia: Rajoy ya trabaja con la idea de que este año no podrá aprobar el presupuesto

Aprobar los presupuestos es una misión muy difícil, y aunque el Gobierno central y el PP aseguran que lo intentarán hasta el final, ahora mismo lo consideran casi imposible. Y Mariano Rajoy parece tenerlo asumido. No es lo mejor, subrayan en el Gobierno central, pero al menos existen un techo de gasto y unos objetivos de estabilidad y déficit aprobados, con sus consiguientes medidas, que es lo mínimo que debía tener el Ejecutivo para poder cumplir los compromisos ante Europa.

El Confidencial: Rufián también dice que el Gobierno catalán está haciendo “cosas que no se pueden decir”

Las acusaciones realizadas por el exjuez y exsenador Santiago Vidal sobre posibles ilegalidades del Gobierno catalán en el curso del ‘procés’ que ha de acabar en un referéndum y en la independencia de Cataluña no son una locura temporal del que hasta hace poco era prócer del independentismo y uno de los tótems del largo camino hacia la ruptura. Decía Vidal que hay cosas que no se pueden contar y narraba otras que admitía que eran delitos. Entre esas cosas, figuran la obtención ilegal de datos fiscales de los catalanes, la elaboración de listas de jueces independentistas, la creación de unos servicios de espionaje de la Generalitat en los que participaría un país que no es europeo, o una línea de crédito de fondos de inversión internacionales para sufragar la aventura separatista. El Gobierno catalán y los principales partidos soberanistas negaron la mayor, le desautorizaron y calificaron los asertos del exjuez de invención y de mentira.

MUNDO

NYT: Un plan secreto para Ucrania y Rusia, cortesía de los socios de Trump

Una semana antes de que Michael T. Flynn dimitiera como consejero de seguridad nacional, una propuesta sellada fue entregada en su oficina en persona, detallando una forma para que el presidente Trump levantara las sanciones contra Rusia. Flynn ya no está, porque se le ha descubierto mintiendo sobre su propia discusión de sanciones con el embajador ruso.

The Guardian: Naciones Unidas dice que los civiles están en un riesgo extremo en el oeste de Mosul mientras empieza la ofensiva

Las fuerzas iraquíes han lanzado una ofensiva muy esperada para tomar el oeste de Mosul, hacienda avances precavidos hacia el aeropuerto de la ciudad antes de un as alto duro a las zonas residenciales, donde más de 3.000 soldados de Estado Islámico han prometido defender su último asentamiento urbano en Irak.

Spiegel: El objetivo de financiación de la OTAN: Estados Unidos presiona a Aemania para que aumente el gasto en defensa

Washington amenaza con consecuencias si los miembros de la OTAN no aumentan su gasto en defensa. Alemania está en el foco especialmente por esa exigencia. Pero el ministro de Defensa de Berlín ya está teniendo problemas para gastar el dinero que ya tiene a su disposición.

Prensa económica: Rajoy ofrece al PNV cerrar Garoña; Heinz retira la oferta por Unilever

Expansión: Guía para seguir la junta de Popular que dará lugar al nombramiento de Saracho

Los accionistas aprueban hoy la llegada de Emilio Saracho a la presidencia del banco. El nuevo máximo responsable de la entidad va a dar un giro completo a la estrategia seguida hasta ahora por Popular bajo la presidencia de Ron. Emilio Saracho será nombrado hoy presidente de Banco Popular después de que la junta extraordinaria de accionistas que se celebra esta mañana le haya nombrado consejero ejecutivo de la entidad y tras la renuncia de Ángel Ron a seguir al frente de la entidad

ElEconomista: Los nacionalistas y el proteccionismo, los grandes riesgos para el año 2017

El incremento de partidos ultra-nacionalistas y anti-sistema en Europa, el aumento del proteccionismo, la caída del precio de las materias primas, los cambios de gobierno en diferentes países, el terrorismo y la incertidumbre sobre las economías emergentes son los principales riesgos políticos que ha identificado Marsh en su tradicional Mapa de Riesgo Político para 2017.

Cinco Días: Rajoy ofrece al PNV cerrar Garoña si apoya los Presupuestos de 2018

Una vez con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la reapertura de Santa María de Garoña en la mano, el Ministerio de Energía dispone de seis meses para tomar la decisión final. Demasiado tiempo si se tiene en cuenta que en 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero resolvió en un mes esa misma cuestión.

PRENSA INTERNACIONAL

WSJ: Kraft Heinz se retira de la oferta de 143 millones de Unilever

Kraft Heinz ha retirado su oferta de 143 millones de dólares por Unilever, justo 48 horas después de hacer público un plan para combinar las dos grandes empresas de comida empaquetada. En un comunicado del domingo, Kraft ha dicho que “ha acordado de forma amistosa retirar su propuesta”.

QZ: El relato de una ingeniera de su trabajo en Uber muestra un sexism rampante permanentemente ignorado por los ejecutivos y Recursos Humanos

Aquellos que reclaman #BorrarUber tienen una razón más para hacerlo. Susan Fowler, una ingeniera de software de Berkeley, California, ha publicado una memoria de su año pasado en Uber, que incluye acoso sexual y un departamento de Recursos Humanos que no quería actuar sobre él. La historia, publicada en su blog personal el domingo por la noche, rápidamente ha provocado un terremoto en Silicon Valley.

CNN Money: Los acuerdos de ventas de armas globales llegan a su máximo nivel desde la Guerra Fría

Las ventas de armas han crecido hasta su mayor nivel desde el final de la Guerra Fría. El alza se ha alimentado por los conflictos en Oriente Próximo, las tensiones en el mar del Sur de China y la percepción de amenaza de Rusia a sus vecinos, según un estudio del Instituto de Investigación de Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI)