RESUELVEN EL MISTERIO MATEMÁTICO DE UNA TABLILLA BABILÓNICA HALLADA POR EL AUTÉNTICO INDIANA JONES

- Es una tabla trigonométrica de hace 3.700 años, la más antigua del mundo. Dos matemáticos de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) han descubierto que una famosa tablilla babilónica de arcilla hallada por el auténtico Indiana Jones contiene una tabla trigonométrica de hace 3.700 años, que es la más antigua y precisa del mundo y fue posiblemente usada por antiguos escribas matemáticos para calculcar cómo construir palacios, templos y canales.

La nueva investigación, publicada en ‘Historia Mathematica’, revista oficial de la Comisión Internacional de Historia de las Matemáticas, muestra que los babilonios, no los griegos, fueron los primeros en estudiar la trigonometría (el estudio de los triángulos) y revela una antigua sofisticación matemática que hasta ahora se había ocultado.

Conocida como Plimton 322, la pequeña tablilla fue descubierta a principios del siglo XX en lo que ahora es el sur de Iraq por Edgar Banks, arqueólogo, académico, diplomático y anticuario que inspiró el personaje cinematográfico de Indiana Jones.

La investigación proporciona una alternativa a la opinión ampliamente aceptada de que la tabla trigonométrica era una ayuda del maestro para revisar las soluciones de los estudiantes sobre problemas cuadráticos.

“Hasta ahora, el gran misterio era su propósito: por qué los antiguos escribas llevaron a cabo la compleja tarea de generar y clasificar los números en la tabla. Nuestra investigación revela que Plimpton 322 describe las formas de los triángulos de ángulo recto utilizando una nueva clase de trigonometría basada en relaciones, no en ángulos y círculos. Es una fascinante obra matemática que demuestra un genio indudable”, apuntan los autores, Daniel Mansfield y Norman Wildberger.

CONSTRUIR PALACIOS, TEMPLOS O PIRÁMIDES

Una tabla trigonométrica permite utilizar una proporción conocida de los lados de un triángulo rectángulo para determinar las otras dos proporciones desconocidas. El astrónomo griego Hiparco, que vivió alrededor de 120 años antes de Cristo, está considerado como el padre de la trigonometría gracias a su ‘tabla de acordes’, hasta ahora considerada como la tabla trigonométrica más antigua.

“Plimpton 322 antedata a Hiparco por más de 1.000 años. Se abren nuevas posibilidades no sólo para la investigación matemática moderna, sino también para la educación matemática”, señala Mansfield.

Este matemático leyó sobre Plimpton 322 por casualidad cuando preparó material para estudiantes de primer año de matemáticas en la universidad. Él y Wildberger decidieron estudiar matemáticas babilónicas y examinar las diferentes interpretaciones históricas del significado de la tablilla después de darse cuenta de que tenía paralelismos con la trigonometría racional del libro de Wildberger ‘Proporciones Divinas: Trigonometría Racional a la Geometría Universal’.

La tabla tiene cuatro columnas y 15 filas de números en escritura cuneiforme de la época con un sistema de base 60 o sexagesimal. Esas 15 filas describen una secuencia de 15 triángulos de ángulo recto que están disminuyendo de forma constante en inclinación.

El borde izquierdo de la tableta está roto, por lo que los investigadores se basaron en estudios previos para presentar nuevas pruebas matemáticas de que originalmente había seis columnas y que la tabla debía completarse con 38 filas.

También demuestran cómo los antiguos escribas, que usaban una aritmética numérica de base 60 similar a nuestro reloj de tiempo en lugar del sistema de números de base 10 que usamos, podrían haber generado los números en la tableta utilizando sus técnicas matemáticas.

"Plimpton 322 era una herramienta poderosa que podría haber sido utilizada para la topografía de campos o para hacer cálculos arquitectónicos para construir palacios, templos o pirámides escalonadas", dice Mansfield.

La tablilla, que se cree que procede de la antigua ciudad sumeria de Larsa, ha sido fechada entre 1822 y 1762 a.C. y actualmente se encuentra en la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Columbia en Nueva York (Estados Unidos).

