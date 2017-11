UNIVERSO SANTI, EL RESTAURANTE QUE CONSTRUYE "45 PROYECTOS DE VIDA” PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El restaurante 'Universo Santi' consiste en un proyecto pionero al estar íntegramente formado por personas con discapacidad y en él “se organizan 45 proyectos de vida” de estas personas, logrando “una integración real”.

Así se expresó en declaraciones a Servimedia el jefe de Cocina, Semi García, que contó cómo este proyecto, desarrollado en colaboración con la Fundación Cruzcampo y la Fundación Universo Accesible, hizo su presentación la pasada semana ante diversas personalidades del mundo político y empresarial de Andalucía “para que la gente vaya conociendo el trabajo que estamos haciendo”.

“Es un proyecto precioso en el cual se organizan 45 proyectos de vida de personas con discapacidad -tanto física como intelectual- y lo que conseguimos es integrarlos en el mercado laboral”, señaló García, quien detalló que “se ha formado una escuela en la cual ya han terminado los primeros 30 alumnos, mientras que las personas con discapacidad intelectual se formarán hasta abril”.

La Fundación ONCE, a través de Inserta Andalucía está siendo la encargada de formar a los alumnos que forman parte de este proyecto y seguirá haciéndolo, ya que Universo Santi no solo será un restaurante sino también un centro de formación para las personas de este colectivo.

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, es experta en la formación de personas con discapacidad para que adquieran un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Para ello, desarrolla actividades enmarcadas en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.

"RESTAURANTE LANZADERA"

El cocinero Semi García remarcó que “en otros sitios sí se da formación a personas con discapacidad, pero no se les integra directamente en un equipo de trabajo como nosotros hacemos aquí” y calificó el proyecto como “restaurante lanzadera”, ya que “como máximo van a estar tres años con nosotros porque nuestro objetivo es integrarles en el mercado laboral” y “automáticamente seguiremos formando a más gente”.

Hasta la fecha se han desarrollado tres cursos: 'Operaciones básicas de restaurante y bar', con de 290 horas lectivas; 'Operaciones básicas de cocina', con una duración de 350 horas lectivas y el curso de 'Ayudante de Cocina', dirigido específicamente a personas con discapacidad intelectual. Esta acción formativa, que concluirá el 17 de abril de 2018, consta de 800 horas lectivas.

RESERVAS EN TRES SEMANAS

García explicó que la apertura de Universo Santi va a ser “una apertura paulatina”, puesto que “a muchos chavales no podemos meterles mucha presión de un servicio muy grande y con muchos comensales” y por ello trabajarán con reserva previa, las cuales “empezaremos a coger en dos o tres semanas como máximo para poder abrirnos ya a la gente de la calle”.

“Nuestro objetivo principal es hacer un homenaje a Santi Santamaría, a través de un restaurante gastronómico en el cual nosotros damos salida profesional a gente que realmente lo necesita como las personas con discapacidad”, manifestó este jefe de Cocina, que celebró que “hay muchas empresas que ya se han puesto en contacto con nosotros porque están muy interesadas en nuestros alumnos”.

Por su parte, el director territorial de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López, manifestó que "con este restaurante se va a demostrar que la alta cocina y la discapacidad no son incompatibles" y destacó que "la idea es convertirnos en un escaparate en el tejido empresarial y ser un referente en la provincia de Cádiz".

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de La Fundación Universo Accesible, DKV Seguros Médicos, Inserta Empleo de la Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol Jerez, González Byass, Schweppes Suntory España, Renovatio, Pepsi, Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, la Federación de Autónomos ATA, la Unión de Consumidores de Cádiz, Brandy de Jerez, el Ayuntamiento de Jerez, La obra Social 'la Caixa', Rotary Club de Jerez España y el grupo BC.

