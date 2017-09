RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN RECONOCEN SU PAPEL DE IMPULSORES Y FACILITADORES DE TURISMO ACCESIBLE

- En el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas de Fundación ONCE. La Administración debe tener un papel importante en el desarrollo del turismo accesible, “no un papel protagonista, pero sí de impulsor y facilitador de iniciativas de turismo accesible y de garante de la ley”, reconocieron representantes de las distintas administraciones reunidas por Fundación ONCE en Málaga en el marco del Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas.

Los ponentes se pronunciaron así en la mesa redonda titulada ‘Gestión de la Administración Pública en Turismo’, que contó con representación de la Comunidad Valenciana, de la mano de Ada García-Quismondo; del Ministerio de Economía, con la presencia de Carmen Alonso, responsable del área TIC Turismo del CDTI; de la Junta de Andalucía, con la intervención de Carmen Arjona, y del propio Ayuntamiento de Málaga, con la participación de Salvador García.

Para Ada García-Quismondo, coordinadora de Turismo Accesible de la Generalitat Valenciana, se ha avanzado mucho desde las administraciones y se ha pasado de lo que antes eran acciones puntuales y descoordinadas en materia de accesibilidad a diseñar planes estratégicos de turismo accesible como el de la Comunidad Valenciana.

“Debemos seguir trabajando y no sólo en los recursos turísticos, también en la formación, la información y la orientación. Conseguir facilitar al máximo posible la accesibilidad en todos los ámbitos”, afirmó.

GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD

En la misma línea se manifestó Carmen Arjona, directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, quien insistió en la implicación que hoy tienen en materia de accesibilidad todas las administraciones.

Coincidió en el papel de “impulsores” pero añadió también el papel de “garantes de que la accesibilidad se cumpla”. “La accesibilidad es algo muy posible aunque nos quede camino por hacer”, señaló.

Por su parte, Salvador García, del Ayuntamiento de Málaga, presentó el programa ‘Málaga Ciudad Accesible’, cuyo objetivo es acercar el turismo y la cultura a todas las personas. Cuenta con espacios accesibles, visitas guiadas, interpretadas en lengua de signos, en definitiva “adaptadas a las necesidades de cada participante”. “Lo más importante”, concluyó, “es el factor humano”.

Por último, Carmen Alonso, responsable del área TIC Turismo de CDTI, recalcó la misión que tiene este organismo del Ministerio de Economía de apoyar al sector empresarial español. En este sentido, repasó los instrumentos de financiación de I+D+i que existen, además de las distintas convocatorias de crédito que se ofrecen.

A modo de conclusión, Gerardo Santiago, jefe de unidad técnica de proyectos en el Ayuntamiento de Madrid y moderador de la mesa, se felicitó por los avances que se han ido consiguiendo y aseguró que es un placer escuchar a la Administración del siglo XXI hablar de participación, planificación y evaluación en el campo de la accesibilidad. “Falta mucho por hacer”, dijo, al tiempo que dejó una pregunta en el aire: “¿Qué hay más impulsor que el papel económico?”.

El Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas se celebra estos días en Málaga y en él los asistentes, además de debatir y analizar diversos aspectos sobre los que construir un turismo sostenible, están descubriendo distintas aplicaciones y herramientas tecnológicas que facilitan la vida de las personas con discapacidad.

Organizado por Fundación ONCE, el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Organización Mundial del Turismo, European Network for Accesible Tourism (Enat), Diputación de Málaga, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ONCE, ILUNION y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, figuran como colaboradores tecnológicos eSmartcity, Fundación Vodafone España, Casadomo y Samsung. Y como patrocinadores, ILUNION Hotels, Renfe y Fundación ACS.

