El 14% de los residuos de las playas son filtros de cigarrillos; el 33%, pequeños trozos de plástico; el 11%, botellas; el 5%, tapones; el 6%, envoltorios, y el 5%, bolsas de plástico, residuos que representan el 87% de la basura acumulada en las playas españolas, según el informe 'Basuras en playas' que hizo público este lunes Ecologistas en Acción.

Otros residuos, como el metal, el vidrio o el papel, suponen el 13% restante de la basura recogida.

El informe presenta los datos recogidos a partir de las 12 limpiezas de playas organizadas por Ecologistas en Acción durante la campaña 'Clean Up The Sea' en distintos puntos del litoral español. El objetivo de este trabajo es visibilizar la problemática de las basuras marinas y reivindicar unas costas más limpias.

Además, los ecologistas alertan de que los microplásticos, abundantes en las playas españolas, no pueden ser retirados y tampoco pueden ser contabilizados en grandes extensiones, por lo que existe un vacío enorme de datos relativos a este tipo de residuo.

"Consumimos a cantidades y velocidades feroces todo tipo de plásticos, con un crecimiento anual del 5% en la demanda de plástico en Europa, alcanzando cifras de 49 millones de toneladas en 2015", según datos de PlasticEurope.

"El enorme problema ambiental que suponen los residuos en nuestro país, del que Ecologistas en Acción lleva alertando desde hace años, contrasta con las tibias medidas propuestas por el Gobierno para frenar la producción de residuos. Un ejemplo: el proyecto de Real Decreto sobre reducción de bolsas de plástico excluye las bolsas ligeras (menores de 15 micras), adopta sanciones económicas poco disuasorias y establece plazos, en general, que no coinciden con la temporalidad marcada por la Directiva Europea", indica la ONG.

Sara Acuña, portavoz de Ecologistas en Acción y autora del informe, afirmó que el papel de las personas consumidoras resulta fundamental para frenar la entrada de basuras en el medio natural, marino o terrestre: “Subestimamos el poder de la ciudadanía, el que reside en todas y cada una de nosotras, para presionar hacia políticas públicas más valientes y efectivas”.

