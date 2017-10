LOS RESIDUOS QUE GENERA CADA ESPAÑOL AUMENTAN UN 4,2% EN UN AÑO

Cada español genera una media de 478,3 kilogramos de residuos al año, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referentes a 2015, que reflejan cómo en un año ha aumentado un 4,2% la cantidad de basura que se produce por habitante.

Sin embargo, el tratamiento final de residuos alcanzó los 47,5 millones de toneladas, un 4,6% menos que en 2014. Por su parte, las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron 22,2 millones de toneladas, un sensible aumento del 4,1% respecto al año anterior.

También se recogieron cerca de 3,9 millones de toneladas de residuos de forma separada, de los cuales la cuarta parte procedieron del papel y cartón, con más de un millón de toneladas. Los residuos animales y vegetales suponen la segunda sección de sustancias que más se recogieron, un 20,3% del total, siendo los equipos electrónicos la minoría, ocupando el 1,6%.

La comunidad autónoma que más residuos generó en 2015 fue Andalucía, con más de 4,2 millones de toneladas, seguida de Cataluña (3,5) y la Comunidad de Madrid (2,3). A la cola se sitúan Cantabria, que no llega a las 311.000 toneladas, Navarra (296.300) y La Rioja (126.900).

No obstante, los habitantes de Islas Baleares son los ciudadanos que más residuos urbanos generan per cápita, unos 800,6 kilos cada uno. Les siguen los gallegos con 622 kilos, los canarios (594) y los cántabros (532). Son los madrileños de quienes menos residuos se han recogido, sólo 363,8 kilos por habitante.

Por sectores, la construcción generó un total de 36 millones de toneladas de residuos frente a los 21 millones que produjo en 2013. La práctica totalidad son residuos minerales, con 35,6 millones.

Estos datos podrían reflejar una recuperación en el sector de la construcción, ya que en 2013 los residuos fueron más bajos de lo normal por la escasa actividad, mientras que en 2015 han incluso aumentado los niveles de 2011.

El sector servicios generó 5,7 millones de residuos, de los que 5,4 correspondieron a no peligrosos y 0,3 a peligrosos. El 36,6% de estos residuos los generaron el comercio al por mayor e intermediarios del comercio. El comercio al por menor ocupa el segundo lugar con el 20,4%.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso