FIAPAS RESALTA "LA BUENA DISPOSICIÓN" DEL GOBIERNO PARA DESARROLLAR LA LEY DE LENGUAS DE SIGNOS Y DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL

José Luis Aedo, presidente de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) resaltó este martes "la buena disposición del secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés", en la reunión que ha mantenido con una decena de organizaciones de personas sordas y sordociegas para el desarrollo de la Ley de las Lenguas de Signos Españolas y de Apoyo a la Comunicación Oral de las Personas Sordas y Sordociegas.

Aedo, en declaraciones a Servimedia, explicó que la voluntad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es realizar un reglamento, cuya primera versión podría estar a finales de enero o principios de febrero y que "el decreto esté a finales de este año".

En cualquier caso, Aedo destacó que no conviene crear falsas expectativas ante el desarrollo de la ley porque no habrá nuevos derechos para las personas sordas, lo que hará el reglamento es clarificar el desarrollo y las dotaciones económicas que se darán a los derechos de estas personas. Recordó, en este sentido, que un reglamento no puede modificar una ley orgánica, como la Lomce.

Agregó que también se revisarán "las normativas autonómicas" e insistió en que "todos tenemos que pensar en los derechos de las personas sordas y en sus familias. En educación, la libertad de elección tiene que estar garantizada, y que haya recursos para la formación de los niños sordos".

