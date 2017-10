FERNANDO RIAÑO: “ILUNION REPRESENTA LA INNOVACIÓN SOCIAL Y ES EL PRIMER EMPLEADOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA”

ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, "es hoy un referente en la creación de empleo de calidad para personas con discapacidad en España y un caso singular de innovación social, afirmó este jueves en Sevilla el director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de ILUNION, Fernando Riaño, en la presentación del modelo de ILUNION ante los empresarios andaluces.

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, presentó a Fernando Riaño en un desayuno informativo organizado por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla en el Club Antares, que ha presentado su presidente, Francisco Herrero, y al que han asistido un centenar de empresarios y representantes de la ONCE, como el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, entre otros.

Durante su intervención, Riaño aseguró que la Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido un elemento estratégico de las compañías españolas y en un elemento más de competitividad y de reputación para las compañías.

“Sostenibilidad y responsabilidad social son un tándem perfecto para las empresas porque la rentabilidad económica y social son perfectamente compatibles y la responsabilidad social no es un coste sino una inversión”, señaló.

Explicó que el Grupo ILUNION es hoy un referente en la creación de empleo de calidad para personas con discapacidad en España. A junio de 2017, contaba con una plantilla de 35.134 trabajadores, de los cuales el 40,6% eran personas con discapacidad.

En este sentido, Fernando Riaño afirmó que en septiembre de 2017, en Andalucía, las empresas sociales de la ONCE y su Fundación daban empleo a 5.663 personas, de las cuales 1.885 tienen discapacidad y cuenta con 96 centros de trabajo. El Grupo, además de sus oficinas y centros de gestión mantiene siete hoteles, seite lavanderías propias y 21 tiendas de conveniencia. A cierre de 2016 ILUNION facturó en esta comunidad autónoma un total de 133.564.531,92 euros.

En la provincia de Sevilla, con datos de septiembre de 2017, ILUNION contaba con una plantilla de 1.811 trabajadores, de los cuales 574 son personas con discapacidad. Asimismo, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación tiene seis centros de trabajo: un hotel, una lavandería propia y cuatro tiendas de conveniencia.

El Grupo desarrolla su actividad en un amplio abanico de sectores de actividad, aunque por volumen de facturación, ILUNION es un importante operador de servicios globales a terceros. Es líder en el sector de la lavandería industrial en España, pionero en los mercados de la accesibilidad física y tecnológica e innovador en sectores como el 'contact center' o la atención a los mayores.

PARÁMETROS DE EXCELENCIA

“En el caso de ILUNION, nuestro modelo de RSE está basado en parámetros de excelencia, que han sido certificados por la EFQM o Bequal y que nos han hecho aparecer, por segundo año consecutivo, en primer lugar del ranking de las empresas más responsables y con mejor Gobierno corporativo de España-MERCO 2016”, destacó Riaño.

Ante los empresarios andaluces, Fernando Riaño subrayó que la responsabilidad social debe ser asumida a largo plazo. “En el Grupo ILUNION así lo creemos porque somos conscientes de que la relación entre la sostenibilidad y la competitividad está cada vez más arraigada en las sociedades modernas”, agregó.

El presidente actual de la Junta Directiva de Forética recordó que hasta un 52% de los riesgos globales de las compañías están relacionados con la sostenibilidad, por lo que, a su juicio, las compañías españolas que han apostado claramente por la RSE y la sostenibilidad están encontrando una inmejorable oportunidad de inversión y han generado retornos financieros superiores a la media.

En la presentación de ponente, el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, dijo que ILUNION ha hecho de la inclusión e igualdad de oportunidades un valor añadido, que diferencia a las empresas de la ONCE del resto del mercado. A su juicio, el presente y el futuro de las empresas pasa por un respeto a la igualdad de oportunidades y a la apuesta por la integración. “La discapacidad no está en las personas, está en el entorno”, destacó Antonio Ramírez de Arellano.

Por su parte, el presidente de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, agradeció la labor que ILUNION realiza a favor de la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral. “Las empresas son cada vez más sensibles a la responsabilidad social, que quieren ser un buen ciudadano corporativo, un concepto que se ha hecho ya global”, sostuvo Francisco Herrero.

Ya en el debate, conducido por el periodista Cristóbal Cervantes, en respuestas a las preguntas formuladas por los empresarios andaluces, Riaño reconoció que las principales barreras que entorpecen la contratación de personas con discapacidad son mentales. “Muchas veces tiene que ver con el desconocimiento”, dijo. Y les animó a confiar en un colectivo de personas que son “tremendamente optimistas”. A su juicio la competencia en el sector, entre administraciones y empresas, que puede generar la nueva Ley de Discapacidad de Andalucía es positiva para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Fernando Riaño aseguró que “la apuesta por Andalucía es clara en el ámbito de toda la actividad de ILUNON”. Y en relación a la situación de Cataluña reconoció que “nos preocupa como el resto de españoles y el resto de empresas, que necesitamos una seguridad jurídica para operar y sacar adelante nuestros compromisos y empleo”.

