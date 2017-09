CATALUÑA. REPORTEROS SIN FRONTERAS DENUNCIA LAS "CONTINUAS PRESIONES" DEL GOVERN CONTRA LA PRENSA

- Alerta de "un clima insoportable" para la libertad de expresión en Cataluña. Reporteros Sin Fronteras (RsF) aseguró hoy que el ejercicio del periodismo en Cataluña se desempeña actualmente en un clima "insoportable" y denunció "las continuas presiones del Govern sobre la prensa extranjera y local".

Reporteros Sin Fronteras ha publicado un informe en vísperas de la convocatoria del referéndum de ested domingo en el que refiere diversas trabas que están encontrando los medios para informar de la situación política en Cataluña, y hace un llamamiento al "respeto a la prensa".

"Las continuas presiones del Govern sobre la prensa extranjera y local, el hostigamiento de los 'hooligans' del movimiento en las redes sociales contra los periodistas críticos y la intimidación por parte de multitudes de manifestantes contra los reporteros de televisión han creado una atmósfera tóxica contra la libertad de prensa", indica el informe.

Asimismo, RsF alerta de que "la aplicación contra los medios catalanes de instrucciones judiciales contra la propaganda del referéndum por parte de la policía española ha contribuido a crear un ambiente de extrema tensión".

RsF asegura que tras denuncias recibidas de periodistas catalanes, de otras comunidades españolas y del extranjero, dispone de testimonios de una decena de periodistas que "confirman las continuas presiones contra la prensa no alineada y el clima de hostilidad que afrontan en las redes sociales".

"El clima para el libre ejercicio del periodismo se ha visto tremendamente viciado por la extrema polarización que viven la política y la sociedad catalanas. Las ansias del Gobierno de la región por imponer su relato a la prensa local, española e internacional han traspasado líneas rojas y las maniobras intimidatorias del Gobierno central español no ayudan. El mejor síntoma de la democracia que dicen defender es una prensa libre, con periodistas pendientes de la información y no del ‘qué dirán’ o de autocensurarse”, afirma Pauline Adès-Mevel, responsable del Área de UE y Balcanes de RSF.

"ABRUMADOR INTERÉS"

El informe de la organización internacional de periodistas se divide en cuatro partes. La primera está dedicada al testimonio de corresponsales extranjeros en España -sobre todo en Barcelona- que confirman el abrumador interés del movimiento independentista hacia la prensa internacional (clave en su estrategia de visibilidad) y las correspondientes presiones en términos de propaganda que sufren.

La segunda parte pasa al siguiente escenario en el que el movimiento independentista despliega su estrategia: Bruselas. Los corresponsales españoles en la capital de la comunitaria también son víctimas de un "exceso de entusiasmo" por parte del Gobierno catalán y se quejan de ser reprendidos cuando describen el rechazo de las instituciones de la UE a la secesión.

Una tercera parte del informe está dedicada a aquellos que ejercen su profesión en las condiciones más adversas: periodistas catalanes de medios no alineados a la independencia, víctimas de intensas campañas de acoso en redes sociales y de políticos que no dudan en señalarlos.

Por último, el informe recoge los últimos acontecimientos en Cataluña y el clima de intimidación impuesto a los medios de comunicación catalanes por la aplicación de instrucciones judiciales contra la propaganda del referéndum por parte de la policía, así como la estigmatización de los reporteros de televisión españoles que cubren el conflicto.

"Nos preocupan y causan rechazo los vídeos intimidatorios contra reporteros de televisión que nos llegan desde Barcelona. Hacemos un llamamiento a las autoridades catalanas para que censuren la estigmatización de la prensa española como responsable de una situación cuyos únicos autores son los políticos de ambas partes. Señalar a la prensa fue característico de las campañas electorales de Trump y otros movimientos reaccionarios", explica Pauline Adès-Mevel.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso