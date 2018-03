LA ONCE REPARTE UN ‘SUELDAZO’ DE 2.000 EUROS AL MES DURANTE 10 AÑOS EN LA MAGDALENA DE SEVILLA

El sorteo de fin de semana de la ONCE del pasado domingo dejó un ‘Sueldazo’ de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros, a un vecino del centro de Sevilla que visitó la iglesia de la Magdalena.



Antonio Adrián Sánchez, vendedor desde 2014, tiene su punto de venta ubicado en el quiosco de la plaza de la Magdalena, donde vendió el cupón agraciado con uno de los ‘Sueldazos’ que ofrece la ONCE los fines de semana

Sánchez cree que el acertante es uno de los muchos fieles que ayer pasaron por el templo de la Magdalena para ver los pasos de Semana Santa. “Estoy increíblemente feliz y ‘supercontento’”, exclamó.

El mismo sorteo dejó otro cupón premiado con 20.000 euros en Sevilla y otro en Coria del Río, por lo que ha repartido en la provincia de Sevilla 280.000 euros en premios mayores.

El resto de premios han ido hasta Cantabria y Castilla y León en un sorteo que tenía motivo andaluz porque estaba dedicado a la Hermandad de Jesús del Rescate de Granada con motivo del 300 aniversario de la entronización y bendición de su talla.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Por su parte, el Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día del Padre ofrece hoy cerca de 29 millones de euros en premios con un premio mayor de 17 millones de euros y otros 99 dotados con 40.000 euros a las cinco cifras, entre otros muchos.



