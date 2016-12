LA ONCE REPARTE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS EN SEIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Cupón Diario de la ONCE repartió 1.190.000 euros entre localidades de seis Comunidades Autónomas en 34 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 22 de diciembre de 2016.

Andalucía fue premiada con 420.000 euros, 350.000 de ellos en Almería, donde el vendedor de la ONCE Francisco Javier Moralo, vendió 10 cupones premiados con 35.000 euros. Además, en Vélez-Málaga este cupón ha dejado 70.000 euros.

Cantabria también se ha visto agraciada con premios de este cupón, concretamente con 350.000 euros con los cupones vendidos por el agente vendedor Miguel Serna.

En la Comunidad Valenciana, concretamente en Alicante, este cupón ha repartido 140.000 euros. Susana Barrio, es la vendedora de la ONCE que ha repartido la suerte con cuatro cupones premiados.

Canarias también ha resultado agraciada en este sorteo. En Las Palmas, el agente vendedor de la ONCE Oswaldo Martín ha repartido 175.000 euros en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Además, en Tenerife, el cupón ha dejado un premio de 35.000 euros.

El Cupón de la ONCE del 22 de diciembre, dedicado al 25 aniversario de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder), también ha dejado premios en Cataluña y la Comunidad de Madrid, ambas agraciadas con 35.000 euros.

