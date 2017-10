EL CUPÓN DIARIO DE LA ONCE REPARTE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS ENTRE MADRID, MURCIA, CATALUÑA Y VALENCIA

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 1.085.000 euros en localidades de la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana, en 31 cupones premiados con 35.00 euros cada uno en el sorteo del pasado 4 de octubre.

En la Comunidad de Madrid, la ilusión de la ONCE ha llegado a la capital, de manos del vendedor de la ONCE Sergio Ramón Morales Moreno, que ha repartido 350.000 euros en 10 cupones vendidos desde su quiosco, en la calle Hacienda de Pavones, número 222, junto al Centro Comercial Moratalaz II.

Cataluña también ha recibido la suerte de la ONCE, concretamente 10 vecinos de Esplugas de Llobregat (Barcelona), que se han repartido 350.000 euros en 10 cupones, vendidos por Catalina Aroca Jiménez, vendedora de la ONCE desde el 17 de enero de este año, con punto de venta en Laureà Miró, número 140, a la puerta del Mercadona.

La Región de Murcia disfruta de la ilusión de la ONCE, gracias al vendedor Rafael López Salas que ha repartido otros 350.000 euros entre sus clientes habituales de su punto de venta, situado en el Centro Comercial Leclerc de la pedanía de Sangonera la Seca (Carretera de Murcia a Alcantarilla).

El cupón de la ONCE del 4 de octubre, dedicado al compromiso de la ONCE con el Juego Responsable, también ha dejado premio en la Comunidad Valenciana, agraciada con 35.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.



