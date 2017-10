LOS RELOJES SE RETRASAN UNA HORA LA PRÓXIMA MADRUGADA

Google Plus

Este domingo, a las 3.00 horas de la madrugada, se deberán retrasar los relojes una hora, es decir, que volverán a ser las 02.00 horas, con lo que se acabará el horario de verano.

Según un estudio realizado por la Comisión Europea, esta medida tiene impactos positivos no solo sobre el ahorro energético sino sobre otros sectores como el transporte, las comunicaciones o la seguridad vial, así como las condiciones de trabajo y los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.

El cambio horario se remonta a la década de los setenta, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz natural del Sol y consumir así menos electricidad en iluminación.

El cambio horario y su finalización vienen impuestos por la directiva europea 2000/84/CE, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano. La directiva obliga a aplicar un régimen horario de verano y un calendario común para las fechas y horas a las que debe comenzar y finalizar dicho horario en todos los Estados miembros. La directiva no prevé la posibilidad de que un Estado miembro no decida aplicar el régimen de la hora de verano.

