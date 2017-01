LA ONCE REIVINDICA LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 44 MILLONES DE CUPONES

La ONCE reivindica la igualdad de las personas con discapacidad en la sociedad mediante la emisión de 44 millones de cupones que, bajo el título ‘Igualdad sin descartes’, pretenden concienciar sobre cómo estas personas pueden realizar las mismas funciones o disfrutar de momentos de ocio igual que cualquier otra.

Los cupones de esta serie, con los que la Organización reitera la necesidad de cumplir la Convención de Naciones Unidas sobre estas personas, que cumple ahora 10 años, corresponden a los días 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25 y 26 de enero, pertenecientes al Cupón de Diario (el que va de lunes a jueves).

El próximo lunes, 9 de enero, el cupón incluye la frase ‘Un mundo de todos y todas’, en referencia a la igualdad de hombres y mujeres con discapacidad dentro de la sociedad. ‘Disfrutar con los sentidos’ es la frase del cupón del martes, 10 de enero, que está ilustrado con una fotografía en la que dos personas ciegas perciben el arte con sus manos, durante la exposición ‘Hoy toca El Prado’ que permite tocar copias en relieve de algunos de los cuadros de la pinacoteca madrileña.

El miércoles, 11 de enero, el cupón incluye el lema ‘Todos para uno...’, y está ilustrado con una foto de varios jugadores de baloncesto en silla de ruedas. El deporte es, para las personas con discapacidad, una importante herramienta de igualdad e inclusión en la sociedad. ‘Tecnología sin barreras’ es la reivindicación del cupón del jueves, 12 de enero, en el que una persona con discapacidad utiliza las Nuevas Tecnologías, adaptadas a su situación, para poder trabajar.

El lunes 23 de enero el cupón se ocupa de la movilidad, con la frase ‘Igualdad de acceso al transporte’, con la fotografía de una mujer en silla de ruedas que sube a un autobús con rampa de acceso. Un transporte adaptado es básico para que las personas con movilidad reducida puedan acudir a sus lugares de ocio o trabajo como los demás.

‘Una red que nos envuelva a todos’ es la reivindicación del cupón del martes 24 de enero, que aboga por la accesibilidad de Internet y de las Nuevas Tecnologías. La fotografía de un joven con discapacidad visual utilizando una tablet, junto a una mujer sin discapacidad pone imagen a esta reivindicación. El miércoles 25, el cupón se ocupa de la ‘Rentabilidad Social de las empresas’. La fotografía que lo ilustra muestra a varias personas que trabajan en una empresa, y una de ellas utiliza silla de ruedas, pero es una más en la plantilla.

Finalmente, el jueves 26 de enero, el último cupón de la serie incluye la frase ‘La cultura al alcance de la mano’, para reivindicar que todos tienen derecho a disfrutar de la cultura, sea cual sea su situación. La fotografía que ilustra el cupón muestra a personas ciegas tocando un jeroglífico egipcio, durante una exposición dedicada a Tutankamon.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se firma el 13 de diciembre de 2006, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. España firmó y ratificó esta Convención, más su Protocolo facultativo, por lo que desde el 3 de mayo de 2008 este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico español.

La Convención es un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos por las personas con discapacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.

